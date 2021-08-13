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Профсоюзы инициируют внесение изменений в пенсионную систему. Что предлагают

13.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие изменения в пенсионную систему предлагают внести профсоюзы, рассказал в эфире программы «Говорит и показывает» на «Радио-Минск» председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович



— Во-первых, мы считаем несправедливым то, что человек, вышедший на пенсию, но при этом продолжающий трудиться, платит в пенсионный фонд отчисления, которые не оказывают влияния ни на трудовой стаж, ни на размер пенсии, — отметил А. Щекович. — И второе — пенсия должна быть пропорциональна вложенному труду. Работник, который постоянно занимался саморазвитием, повышением квалификации, имеет право получать более высокие выплаты, чем тот, кто просто отсиживался на работе, сообщает «Минск-Новости».

Безусловно, требуется время для того, чтобы решить, как именно можно реализовать предложения профсоюзов. Возможно, для этого стоит изучить опыт других стран.

— В любом случае, реформа пенсионной системы — это длительный и нелегкий процесс, — отметил гость программы.
 
Теги: Минск
 
 
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Какие изменения в пенсионную систему предлагают внести профсоюзы, рассказал в эфире программы «Говорит и показывает» на «Радио-Минск» председатель Минского...
 
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