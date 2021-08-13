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Профсоюзы инициируют внесение изменений в пенсионную систему. Что предлагают
Источник материала: Партизан
Какие изменения в пенсионную систему предлагают внести профсоюзы, рассказал в эфире программы «Говорит и показывает» на «Радио-Минск» председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович
— Во-первых, мы считаем несправедливым то, что человек, вышедший на пенсию, но при этом продолжающий трудиться, платит в пенсионный фонд отчисления, которые не оказывают влияния ни на трудовой стаж, ни на размер пенсии, — отметил А. Щекович. — И второе — пенсия должна быть пропорциональна вложенному труду. Работник, который постоянно занимался саморазвитием, повышением квалификации, имеет право получать более высокие выплаты, чем тот, кто просто отсиживался на работе,
Безусловно, требуется время для того, чтобы решить, как именно можно реализовать предложения профсоюзов. Возможно, для этого стоит изучить опыт других стран.
— В любом случае, реформа пенсионной системы — это длительный и нелегкий процесс, — отметил гость программы.
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Какие изменения в пенсионную систему предлагают внести профсоюзы, рассказал в эфире программы «Говорит и показывает» на «Радио-Минск» председатель Минского...
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