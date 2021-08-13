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В Гродно 9-летняя девочка, чтобы примирить ссорящихся родителей, выпрыгнула с пятого этажа
Источник материала: Партизан
Поздно вечером 9 августа поступило сообщение: в одну из гродненских больниц доставлена 9-летняя девочка с многочисленными травмами.
Предварительно установлено,
Чтобы привлечь к себе внимание и примирить маму и отчима, девочка обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна 5-го этажа.
Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Она была доставлена в больницу, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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Поздно вечером 9 августа поступило сообщение: в одну из гродненских больниц доставлена 9-летняя девочка с многочисленными травмами.
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