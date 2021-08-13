ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно 9-летняя девочка, чтобы примирить ссорящихся родителей, выпрыгнула с пятого этажа

13.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поздно вечером 9 августа поступило сообщение: в одну из гродненских больниц доставлена 9-летняя девочка с многочисленными травмами.



Предварительно установлено, пишет newgrodno.by со ссылкой на  «Минск-Новости», что ребенок находился дома с родителями, между которыми произошел конфликт. 

Чтобы привлечь к себе внимание и примирить маму и отчима, девочка обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна 5-го этажа.

Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Она была доставлена в больницу, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздно вечером 9 августа поступило сообщение: в одну из гродненских больниц доставлена 9-летняя девочка с многочисленными травмами.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Yara готова пересмотреть решение»: Тихановская встретилась с руководителем компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by