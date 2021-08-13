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Слезы легенды: салфетка Месси уйдет с молотка

13.08.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Платок, которым экс-нападающий каталонского клуба "Барселона" вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион за рекордную сумму. Объявление опубликовали на платформе для торгов Mercado Libre.


Салфетку продадут за миллион долларов/ фото: comments.ua

Аргентинец покинул свой клуб и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Во время своей прощальной речи на "родном" стадионе "Камп Ноу" он расплакался. В это время жена спортсмена подала ему бумажную салфетку, которой тот вытирал слезы.

Отмечается, пишут Подробности, что оставшуюся лежать на трибуне после выступления мокрую от слез салфетку, продадут любому желающему, который согласиться выложить за нее миллион долларов. 
 
 
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Платок, которым экс-нападающий каталонского клуба "Барселона" вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион за рекордную сумму....
 
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