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Слезы легенды: салфетка Месси уйдет с молотка
Источник материала: Партизан
Платок, которым экс-нападающий каталонского клуба "Барселона" вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион за рекордную сумму. Объявление опубликовали на платформе для торгов Mercado Libre.
Салфетку продадут за миллион долларов/ фото: comments.ua
Аргентинец покинул свой клуб и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Во время своей прощальной речи на "родном" стадионе "Камп Ноу" он расплакался. В это время жена спортсмена подала ему бумажную салфетку, которой тот вытирал слезы.
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Платок, которым экс-нападающий каталонского клуба "Барселона" вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион за рекордную сумму....
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