Норвежская Yara к декабрю примет решение о дальнейшем присутствии в Беларуси

Норвежский покупатель калийных удобрений Yara к декабрю примет решение о дальнейшем присутствии в Беларуси, сообщил президент компании Свейн-Торе Хольсетер по итогам встречи с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.





В совместном заявлении после переговоров отмечается, что стороны обсудили «права человека, демократию и ситуацию с рабочими калийного поставщика Yara в Беларуси» (речь о «Беларуськалии»), передает БелаПАН .

Далее приводятся ключевые позиции сторон. «Yara — важный долговременный партнер для Беларуси. Однако, учитывая продолжающийся массовый террор режима, мы считаем, что Yara пора остановить свою деятельность в Беларуси до тех пор, пока в нашей стране не будут восстановлены законность и демократия, пока не будут безоговорочно освобождены и реабилитированы все политзаключенные. На сегодняшней встрече с руководством Yara я подчеркнула, что мы будем рады видеть их компанию в качестве партнера свободной и демократической Беларуси в будущем», — заявила Тихановская.

«На всех нас сильно влияют репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, свидетелями которых мы являемся, — отметил Хольсетер. — Мы постоянно пытаемся использовать свое присутствие в Беларуси для обеспечения безопасности на предприятии и соблюдения прав человека, работаем при поддержке нескольких правозащитных организаций и независимых профсоюзов. Сегодняшняя встреча дала мне более глубокое представление о позиции Светланы Тихановской, и мы договорились, что можем быть более активными и предпринимать дальнейшие действия».

«Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси. Тем временем мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека», — сказал президент компании.

В декабре Литва намерена прекратить транспортировку калийных удобрений из Беларуси в порт Клайпеда из-за новых американских санкций, наложенных в том числе на «Беларуськалий».

В январе Тихановская направила Хольсетеру письмо, в котором призвала приостановить контракт и помочь бастующим работникам белорусского предприятия.

В марте в телефонном разговоре Тихановская призвала Хольсетера оказать давление на руководство «Беларуськалия», а также сделать «конкретные и ощутимые шаги» для того, чтобы остановить репрессии против членов стачкома предприятия. Тихановская сообщила собеседнику «о фактах репрессий против стачкома "Беларуськалия", а также о вопросах техники безопасности на предприятии», сообщила ее пресс-служба.

Тогда же Белорусский конгресс демократических профсоюзов выступил категорически против принуждения компании Yara International к разрыву контракта с «Беларуськалием».

Отмечалось, что исполком БКДП заинтересован в деятельности на белорусском рынке Yara, которая является «образцом поведения социально ответственной компании». «Помимо Yara International, ни одна из иностранных компаний, в том числе известных, работающих в Беларуси, не руководствуется кодексом этики бизнеса и не ставит перед белорусскими партнерами в качестве безусловных условий, необходимых для дальнейшего продолжения сотрудничества, соблюдение ими прав человека и прав трудящихся», — пояснили в профцентре.