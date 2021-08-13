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Юноша в Луганской области открыл стрельбу по подросткам, есть раненые
Источник материала: Партизан
В городе Рубежное, 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья по компании детей. В результате стрельбы был ранен 13-летний подросток, который сейчас находится в больнице.
Фото: юноша открыл огонь по подросткам, среди них есть раненый (Виталий Носач, РБК-Украина)
Об этом
Около 23:30 полиция получила сообщение о том, что 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья в направлении компании детей, которые гуляли неподалеку от дома на улице Смирнова. В результате стрельбы парень попал в 13-летнего подростка.
"13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанской детской больницы", - отмечает Погукай.
После задержания правоохранители осмотрели винтовку калибра 4,5 мм. На оружии отсутствовали маркировка и номера.
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В городе Рубежное, 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья по компании детей. В результате стрельбы был ранен 13-летний подросток, который сейчас...
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