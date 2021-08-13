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Сборная Беларуси по футболу проведет поединок против команды Иордании

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу проведет поединок против команды Иордании

Сборная Беларуси по футболу проведет заключительный в этом году поединок против сборной Иордании.

Это будет товарищеский матч, который состоится 16-го ноября на стадионе «Динамо» в Минске. Команды сейчас в рейтинге ФИФА находятся недалеко друг от друга. Беларусь занимает 89-е место, а иорданская команда располагается на 95-й позиции. Ранее соперники уже встречались – в марте 2013-го и тогда наши футболисты в гостях уступили (0:1). До поединка с командой Иордании сборная Беларуси сыграет еще 6 матчей в отборе на чемпионат мира 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет заключительный в этом году поединок против сборной Иордании. Это будет товарищеский матч, который состоится 16-го ноября на...
 
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