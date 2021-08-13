Девочка перенесла инсульт в утробе матери и лишилась возможности говорить

Источник материала: ОНТ

Айви Томас из Лондона (Великобритания) лишилась возможности говорить после инсульта, перенесенного еще в утробе матери. На историю обращает внимание Mirror.

Девочка родилась в апреле 2017 года. До пяти месяцев у ребенка не наблюдались какие-либо признаки отклонений или заболеваний. Но вскоре у Айви был диагностирован церебральный паралич. Мышцы левой части тела маленькой англичанки сокращаются самопроизвольно, Томас плохо контролирует движения обеих кистей. За четыре года жизни девочка произнесла лишь одно слово – «мама».

Родителями Айви открыт сбор средств на краудфандинговой платформе. Деньги будут направлены на физиотерапию и реабилитацию девочки.

Фото: ivys_lifejourney / Instagram

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