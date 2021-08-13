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Гандбольный клуб «Мешков Брест» встретится с польским «Азоты» на международном турнире
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» продолжает подготовку к новому сезону. Генеральная репетиция - традиционный международный турнир, который стартовал сегодня.
Соревнования в Бресте проходят уже в 13-й раз. Сегодня БГК встретится с польским клубом «Азоты». Завтра брестчане сразятся с «Чеховскими медведями» из России, а завершат выступление на турнире в воскресенье поединком против украинского «Мотора». Кстати, в составе запорожского клуба выступают сразу три белорусских игрока. Болельщикам будет интересно взглянуть и на обновленный «Мешков Брест». К сезону команду готовит новый тренерский штаб, который возглавляет испанский специалист Дани Гордо.
Брестчане выиграли 7 из 12 предыдущих розыгрышей турнира и еще трижды финишировали вторыми. А уже через полторы недели БГК отправится в Македонию на четвертьфинальный матч СЕХА-лиги против «Еурофарма».
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» продолжает подготовку к новому сезону. Генеральная репетиция - традиционный международный турнир, который стартовал сегодня....
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