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Корова устала от жары, решила искупаться в бассейне вместе с отдыхающими и попала на видео
Источник материала: ОНТ
В Украине уставшая от жары корова запрыгнула в бассейн с отдыхающими людьми. Видеозапись инцидента
На ролике видно, что поведение коровы было неожиданным для туристов. Животное подошло к бассейну и запрыгнуло в него. Находившиеся в воде дети поспешили вылезти.
Александра Стасюк уточнила, что купание коровы закончилось благополучно. Животное вышло по ступенькам и отправилось гулять дальше.
Фото: скриншот видео
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В Украине уставшая от жары корова запрыгнула в бассейн с отдыхающими людьми. Видеозапись инцидента была опубликована очевидицей Александрой Стасюк. На ролике...
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