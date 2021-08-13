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Корова устала от жары, решила искупаться в бассейне вместе с отдыхающими и попала на видео

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корова устала от жары, решила искупаться в бассейне вместе с отдыхающими и попала на видео

В Украине уставшая от жары корова запрыгнула в бассейн с отдыхающими людьми. Видеозапись инцидента была опубликована очевидицей Александрой Стасюк.

На ролике видно, что поведение коровы было неожиданным для туристов. Животное подошло к бассейну и запрыгнуло в него. Находившиеся в воде дети поспешили вылезти.

Александра  Стасюк уточнила, что купание коровы закончилось благополучно. Животное вышло по ступенькам и отправилось гулять дальше.

Фото: скриншот видео

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В Украине уставшая от жары корова запрыгнула в бассейн с отдыхающими людьми. Видеозапись инцидента была опубликована очевидицей Александрой Стасюк. На ролике...
 
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