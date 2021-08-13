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Названа вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже

Следствие назвало вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже. Газовый баллон, предварительно, перевозила одна из пассажирок – в ее руках он и взорвался.

В результате происшествия погибли два человека. Врачи продолжают бороться за жизни еще двоих - они остаются в крайне тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. Взрыв произошел поздно вечером, когда люди на остановке заходили в автобус. Первую помощь им оказали прохожие.

С самого утра жители Воронежа несут цветы к месту трагедии. В городе проводят проверку всего пассажирского транспорта. Местных жителей просят сообщать о любых подозрительных случаях и предметах.  

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Следствие назвало вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже. Газовый баллон, предварительно, перевозила одна из пассажирок – в ее руках он и взорвался. В...
 
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