Названа вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже

Источник материала: ОНТ

Следствие назвало вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже. Газовый баллон, предварительно, перевозила одна из пассажирок – в ее руках он и взорвался.

В результате происшествия погибли два человека. Врачи продолжают бороться за жизни еще двоих - они остаются в крайне тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. Взрыв произошел поздно вечером, когда люди на остановке заходили в автобус. Первую помощь им оказали прохожие.

С самого утра жители Воронежа несут цветы к месту трагедии. В городе проводят проверку всего пассажирского транспорта. Местных жителей просят сообщать о любых подозрительных случаях и предметах.

Подписывайтесь на нас в Telegram