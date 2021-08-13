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Названа вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже
Источник материала: ОНТ
Следствие назвало вероятную причину
В результате происшествия
С самого утра жители Воронежа несут цветы к месту трагедии. В городе проводят проверку всего пассажирского транспорта. Местных жителей просят сообщать о любых подозрительных случаях и предметах.
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Следствие назвало вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже. Газовый баллон, предварительно, перевозила одна из пассажирок – в ее руках он и взорвался. В...
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