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Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью из-за их «публичной битвы»

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью из-за их «публичной битвы»

Отец популярной певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, решил отказаться от опекунства над дочерью. Об этом информируют Variety и TMZ.

Адвокат Джеймса составил документ, согласно которому Спирс не хочет продолжать «публичную битву» с дочерью, так как это не в ее интересах. При этом правозащитник подчеркнул, что реальных оснований для смещения Джеймса с позиции опекуна нет.

Мэттью Розенгарт, адвокат Бритни, в свою очередь заявил, что его клиентка и он приветствуют подобное решение Джеймса Спирса.

Джеймс Спирс стал опекуном Бритни Спирс в 2008 году, причиной стал ряд публичных скандалов, основанных на психическом здоровье артистки, ее проблемах с наркотиками и алкоголем. Под контролем Джеймса Спирса находились почти все сферы жизни дочери. Бритни в прошлом году попыталась оспорить опекунство, суд был проигран певицей.

Фото: instagram / britneyspears

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Отец популярной певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, решил отказаться от опекунства над дочерью. Об этом информируют Variety и TMZ. Адвокат Джеймса составил документ,...
 
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