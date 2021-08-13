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Прогноз погоды на 14 августа: атмосферный фронт разделит территорию Беларуси на теплую и холодную

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 14 августа: атмосферный фронт разделит территорию Беларуси на теплую и холодную

В выходные нас ждет неустойчивая погода. Атмосферный фронт разделит территорию Беларуси на теплую и холодную. В зоне прохлады с дождями окажутся большинство западных регионов, а по юго-востоку будет жарко. Разница существенная - примерно в 7-10 градусов.

14 августа формировать погоду будет обширный погожий антициклон с центром над Украиной. Лишь днем по западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта с Центральной Европы. Пройдут небольшие грозовые дожди.

Итак, в субботу - переменная облачность. Без осадков, лишь днем по западной половине -  небольшие кратковременные дожди, вероятны грозы. Влажность от 30% по востоку до 70% по западу. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Утром - от +15°C по северу до +17°C по юго-востоку и западу. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее.

В середине дня  температура воздуха составит – от +22°C в северных районах до +27°C в южных.

К вечеру – от +21°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу.

В воскресенье метеоусловия продолжит формировать неустойчивый воздух с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура ночью +12…+18°C, днем от +21°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку. В начале следующей недели без существенных изменений - умеренно тепло и небольшие дожди.

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В выходные нас ждет неустойчивая погода. Атмосферный фронт разделит территорию Беларуси на теплую и холодную. В зоне прохлады с дождями окажутся большинство...
 
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