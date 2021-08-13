ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси готовится к участию в Армейских международных играх

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси готовится к участию в Армейских международных играх

Белорусская сборная в полном составе прибыла на полигоны 11 стран для участия в Армейских международных играх. Последней, как это принято, приходит техника, на которой будет соревноваться команда. В Подмосковном Алабино сегодня встретили боевые машины, которые выйдут на трассу самого зрелищного соревнования АрМИ – танкового биатлона.


Наши экипажи традиционно выступят на Т-72Б3. Это модернизированные машины. Образцы оснащены более мощным двигателем в тысячу 130 лошадиных сил, с усиленной бортовыми экранами броней и улучшенным комплексом вооружения. Для всех машин нынешний танковый биатлон – премьерный. В Вооружённых Силах Беларуси они всего два года. Значительно обновлен и личный состав нашей сборной.  

Уже в понедельник станет известна дата и время первого заезда нашей танковой сборной. Команды проведут жеребьевку. А старт VII Армейским международным играм дадут 23 августа. В этом году участие примут 277 команд из четырех десятков стран. Три дисциплины примут полигоны Беларуси. Это «Снайперский рубеж», соревнования подразделений связи – «Уверенный прием» и состязания сил специального назначения – «Полярная звезда». Наши военные сразятся за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сборная в полном составе прибыла на полигоны 11 стран для участия в Армейских международных играх. Последней, как это принято, приходит техника, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ня выйсьці мэдыкі не маглі». Лекары пра год, які зьмяніў усё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by