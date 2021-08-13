Сборная Беларуси готовится к участию в Армейских международных играх

Источник материала: ОНТ

Белорусская сборная в полном составе прибыла на полигоны 11 стран для участия в Армейских международных играх. Последней, как это принято, приходит техника, на которой будет соревноваться команда. В Подмосковном Алабино сегодня встретили боевые машины, которые выйдут на трассу самого зрелищного соревнования АрМИ – танкового биатлона.





Наши экипажи традиционно выступят на Т-72Б3. Это модернизированные машины. Образцы оснащены более мощным двигателем в тысячу 130 лошадиных сил, с усиленной бортовыми экранами броней и улучшенным комплексом вооружения. Для всех машин нынешний танковый биатлон – премьерный. В Вооружённых Силах Беларуси они всего два года. Значительно обновлен и личный состав нашей сборной.

Уже в понедельник станет известна дата и время первого заезда нашей танковой сборной. Команды проведут жеребьевку. А старт VII Армейским международным играм дадут 23 августа. В этом году участие примут 277 команд из четырех десятков стран. Три дисциплины примут полигоны Беларуси. Это «Снайперский рубеж», соревнования подразделений связи – «Уверенный прием» и состязания сил специального назначения – «Полярная звезда». Наши военные сразятся за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных.

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