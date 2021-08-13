Неудачливый грабитель ушел из банка с пустыми руками из-за плохого почерка

Источник материала: ОНТ

В Истборне (Восточный Сассекс, Великобритания) пенсионер попытался ограбить банк. Мужчина остался ни с чем, а причиной стал его плохой почерк. На необычную историю обращает внимание Eastbourne Herald.

67-летний Иэн Слэттери в течение двух недель посетил три банка городов Гастингс и Истборн. Пенсионер передавал сотрудникам записки, написанные от руки, тем самым сообщая об ограблении и требуя деньги.

Первая попытка ограбления была совершена в Истборне в Британском строительном обществе. Сотрудник не смог прочесть записку из-за неразборчивого почерка пенсионера. Неудачливый злоумышленник ушел с пустыми руками.

Позже записка была прочитана, сотрудники банка обратились в полицию.

Иэн повторил попытку ограбления через несколько дней. Мужчина зашел в другое отделение того же банка, в городе Гастингс. На этот раз кассир испугалась и передала Слэттери 2,4 тысячи фунтов.

Через несколько дней в полицию поступило сообщение о мужчине, передавшем записку с требованиями отдать ему деньги в банке NatWest в Гастингсе. Кассир не передал деньги грабителю, тот ушел ни с чем.

Британец вскоре был арестован по подозрению в двух покушениях на ограбления и одном ограблении. Слэттери признал вину. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.

Фото: Sussex Police

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