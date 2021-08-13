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Как бульонный кубик может навредить здоровью? Обязательно к прочтению!

13.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как бульонный кубик может навредить здоровью? Обязательно к прочтению!

Порой увидишь рекламу каких-нибудь бульонных кубиков, и появляется непреодолимое желание немедленно их купить и попробовать. Однако далеко не каждый понимает, что скрыто за обещаниями яркого вкуса и золотистого цвета и сколько вреда для организма эти кубики несут в себе.

Состав бульонного кубика


Фото: ivona.bigmir.net

Как правило, в состав одного кубика входит порядка двух граммов белка, такое же количество жиров, четыре грамма углеводов.

Грубо говоря, бульонный кубик является бульоном с овощной или мясной начинкой, которая представлена в спрессованном концентрированном виде. Кубики имеют небольшие габариты, их длина составляет около полутора сантиметров. Помимо вышеуказанных ингредиентов в их состав входит твердый жир и различного рода добавки, среди которых можно выделить соль и глутамат натрия.

Польза от использования такой добавки


Фото: lifehacker.ru

Безусловно, кубики позволяют значительно ускорить процесс приготовления бульона. Для придания аромата и золотистого цвета достаточно просто кинуть в кипящую воду один кубик. Это относится и к горячим блюдам, ведь кубики можно использовать и при приготовлении второго. 


Фото: more-vsego.net

Из полезного для организма при употреблении такого продукта отметить ничего нельзя, разве что калории, которые содержатся в данном продукте. 

Вред от кубика


Фото: iz.ru

Категорически не рекомендуется использовать бульонные кубики часто. Вследствие их употребления может развиться гастрит, образоваться язва желудка. Специалисты отмечают, что от таких добавок обязаны отказаться люди, которые имеют проблемы с печенью, почками, работой ЖКТ. При приготовлении супа лучше всего использовать только натуральные продукты, пусть и в небольшом количестве и разнообразии.

Глутамат натрия, который входит в состав куриного кубика, способен вызвать чувство привыкания, когда организм сам начнет просить данное вещество.

Вот почему перед тем, как в очередной раз закидывать кубик в бульон, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» и принять правильное решение. Ведь последствия могут носить необратимый характер.

 

Фото обложки: magazine.tabris.ru

По материалам сайта poedim.ru

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Порой увидишь рекламу каких-нибудь бульонных кубиков, и появляется непреодолимое желание немедленно их купить и попробовать. Однако далеко не каждый понимает, что...
 
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