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Как бульонный кубик может навредить здоровью? Обязательно к прочтению!
Источник материала: ОНТ
Порой увидишь рекламу каких-нибудь бульонных кубиков, и появляется непреодолимое желание немедленно их купить и попробовать. Однако далеко не каждый понимает, что скрыто за обещаниями яркого вкуса и золотистого цвета и сколько вреда для организма эти кубики несут в себе.
Состав бульонного кубика
Как правило, в состав одного кубика входит порядка двух граммов белка, такое же количество жиров, четыре грамма углеводов.
Грубо говоря, бульонный кубик является бульоном с овощной или мясной начинкой, которая представлена в спрессованном концентрированном виде. Кубики имеют небольшие габариты, их длина составляет около полутора сантиметров. Помимо вышеуказанных ингредиентов в их состав входит твердый жир и различного рода добавки, среди которых можно выделить соль и глутамат натрия.
Польза от использования такой добавки
Безусловно, кубики позволяют значительно ускорить процесс приготовления бульона. Для придания аромата и золотистого цвета достаточно просто кинуть в кипящую воду один кубик. Это относится и к горячим блюдам, ведь кубики можно использовать и при приготовлении второго.
Из полезного для организма при употреблении такого продукта отметить ничего нельзя, разве что калории, которые содержатся в данном продукте.
Вред от кубика
Категорически не рекомендуется использовать бульонные кубики часто. Вследствие их употребления может развиться гастрит, образоваться язва желудка. Специалисты отмечают, что от таких добавок обязаны отказаться люди, которые имеют проблемы с печенью, почками, работой ЖКТ. При приготовлении супа лучше всего использовать только натуральные продукты, пусть и в небольшом количестве и разнообразии.
Глутамат натрия, который входит в состав куриного кубика, способен вызвать чувство привыкания, когда организм сам начнет просить данное вещество.
Вот почему перед тем, как в очередной раз закидывать кубик в бульон, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» и принять правильное решение. Ведь последствия могут носить необратимый характер.
Фото обложки: magazine.tabris.ru
По материалам сайта
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Порой увидишь рекламу каких-нибудь бульонных кубиков, и появляется непреодолимое желание немедленно их купить и попробовать. Однако далеко не каждый понимает, что...
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