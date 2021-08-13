«Никто не заслуживает столько денег». Взгляните на пятерку самых богатых людей в мире

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта Euromag.ru

«Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня бесконечно увлекали творчество и стремление к совершенству — на самом высоком уровне», — такой позиции придерживается француз Бернар Арно, который в конце июля стал самым богатым человеком планеты. Он подвинул с первой строчки гендиректора Amazon и любителя полетов в космос Джеффа Безоса, несколько месяцев подряд державшего пальму первенства в рейтинге Forbes.

Издание Forbes в режиме реального времени обновляет рейтинг The real-time billionaires list — данные в нем меняются в зависимости от котировок на биржах. С мая по конец июля 2021 года первое место в этом списке занимал Джефф Безос, в спину ему дышал Бернар Арно, а замыкал тройку Илон Маск. С начала августа ситуация изменилась. Вот как выглядит сегодня пятерка топовых миллиардеров и каким состоянием они владеют.

Бернар Арно: «Деньги никогда не были для меня целью»

Состояние — $ 201,2 млрд *

72-летний француз Бернар Арно владеет группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), которая производит предметы роскоши от таких люксовых брендов, как Louis Vuitton, Dior, Givenchy и т.д. Бернар Арно является основным владельцем бизнеса — в руках его семьи сосредоточено свыше 47% акций LVMH. В июне 2021 года французский бизнесмен стал вторым человеком в мире, чье состояние превысило $ 200 млрд (первым был Джефф Безос).



Фото с сайта Secretmag.ru

По мнению аналитиков Forbes, лидерство Арно в списке миллиардеров отражает «выдающийся подъем» европейских компаний, работающих в сфере моды и роскоши, в период локдаунов. Благодаря «импульсу» покупателей в Китае LVMH зафиксировала выручку в размере $ 17 млрд в первом квартале 2021 года, что на 32% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Как Бернару удалось построить свою выдающуюся империю? В свое время у него был хороший старт — отец заработал приличное состояние в строительной сфере. Будучи инженером по образованию, Бернар подключился к делам семьи, но в 1985 году решил достать $ 15 млн из бизнеса отца и вложить их в покупку Christian Dior. Позже он стал скупать акции недавно образованной компании LVMH, что и принесло бизнесмену финансовый успех.

Бернар Арно понял, что можно инвестировать в громкие имена, которые потеряли тренд к развитию, и раскручивать их.

В одном из немногочисленных интервью Бернар Арно утверждал , что занимается своим бизнесом не ради денег, им движет страсть: «Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня бесконечно увлекали творчество и стремление к совершенству — на самом высоком уровне». При этом, когда во Франции ввели повышенные налоги для богатых, бизнесмен предпринял попытку получить гражданство в Бельгии, а после волны критики отменил свое решение.

Говорят, что миллиардер «работает 24 часа в сутки» и не любит слышать слово «нет». Критики называют его «волком в кашемире» за агрессивные сделки по слиянию и поглощению. Это не мешает миллиардеру запускать многочисленные благотворительные акции. Он является спонсором картинных галерей, поддерживает инвалидов и вливает деньги на поиски талантов в сфере бизнеса и искусства.



Фото с сайта Rbc.ru

Бернар убежден , что деньги в бизнесе — лишь следствие. «Я всегда говорю своей команде: „Не беспокойтесь о доходах. Если вы будете хорошо делать свою работу, рано или поздно прибыльность появится сама собой“».

Миллиардер дважды был женат, в браке у него родились пятеро детей, которых сегодня отец активно привлекает к ведению бизнеса.

Джефф Безос: «Единственный способ использовать такие финансовые ресурсы — вложить в космические путешествия»

Состояние — $ 190,4 млрд *

С 2018 года основатель Amazon Джефф Безос уверенно обосновался на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира (время от времени уступая место другим миллиардерам).



Фото c cайта Korrespondent.net

В этом году он лидировал, пока компания не опубликовала отчетность за второй квартал. Впервые за три года Amazon не оправдал ожидания по роcту выручки (27% против ожидаемых 44% за квартал). Аналитики связывают это с тем, что с окончанием локдауна люди стали меньше времени тратить на онлайн-шопинг. Акции подешевели, и состояние Безоса сократилось на 6,76%, или на $ 13,9 млрд.

Так совпало, что в июле 2021 года 57-летний миллиардер покинул пост гендиректора Amazon, чтобы уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Недавно он совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard, реализовав главную мечту всей своей жизни.

Трудно поверить, но когда Безосу было 16 лет, он подрабатывал в McDonald’s — делал бургеры. Потом смог устроиться в крупнейший банк США Banker’s Trust, где вырос до должности вице-президента. В 1994 году занял у родителей около $ 300 тысяч и основал компанию Amazon. Сначала это была площадка по продаже книг, но постепенно она превратилась в «магазин всего». Безос лично спрашивал у клиентов по электронной почте, какие товары они хотели бы покупать в интернете. Благодаря высокой клиентоориентированности (конечно, не только) Amazon стал крупнейшим мировым игроком на рынке e-commerce.

Говорят, что Безос очень строго относится к тратам, например, его супруга возила детей в школу сама на недорогом автомобиле, а сотрудники Amazon из личного кармана оплачивают парковку возле офиса. В свое время бизнесмена также критиковали за то, что он не поддерживает идеи других миллиардеров, связанных с благотворительностью. Но в последние годы многое изменилось: в 2020-м Безос и его бывшая супруга стали лидерами в списке 50 американцев, жертвующих больше всего денег на благотворительность. Начиная с этого лета миллиардер планирует выделять большие гранты для борьбы с изменениями климата. Кроме того, он намерен продолжать серьезно вкладываться в космос.



Фото с сайта Quote.rbc.ru

«Единственный видимый для меня способ использовать такие большие финансовые ресурсы — вложить в космические путешествия. Сейчас я ликвидирую миллиард долларов ежегодно и планирую продолжать это делать еще очень долго. Потому что вы не потратите эти деньги на второй ужин, это невозможно», — заявлял ранее Безос.

Джефф Безос был женат, в браке у него родились четверо детей. Развод миллиардера и его супруги Маккензи Скотт называют самым дорогим в мире. В 2019 году по решению суда супруге досталось около 25% состояния мужа ($ 39 млрд).

Илон Маск: «Не ожидал, что смогу заработать столько денег»

Cостояние — $ 185,9 млрд *

Революционер в производстве транспорта на Земле и покоритель космоса Илон Маск за последний год совершил настоящий финансовый прорыв. В начале 2020 года его состояние оценивалось в $ 27 млрд, и он с трудом сохранял за собой место в числе 50 богатейших людей планеты. А в январе 2021-го неожиданно для многих занял первую строчку в рейтинге Forbes, правда, спустя месяц уступил место Безосу.



Фото с сайта Robb.report

Успешный американский изобретатель и бизнесмен вырос в ЮАР, но в 17 лет эмигрировал в Канаду, учился в Пенсильванском университете. Первую компанию создал еще в 90-х и успешно ее продал, заработав на сделке $ 22 млн. Затем подключился к стартапу PayPal, который под его руководством cтал одним из самых известных в мире электронных сервисов платежей. В 2002 году Маск основал космическую компанию SpaceX, а спустя пару лет занялся производством электромобилей Tesla, которые и сделали его топовым миллиардером. За прошлый год акции Tesla выросли на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500.

Илон Маск знаменит своими высказываниями о том, что имущество якобы «тянет вниз» и что большие деньги понадобятся ему не на Земле, а для покорения Марса. В этом году миллиардер продал практически все свои особняки и поселился в домике-конструкторе площадью 37 м2.

«Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — объяснил свое решение Илон Маск.



Фото с сайта Ixbt.com

Критики считают, что такие заявления бизнесмен делает для пиара, и вспоминают дорогие хобби бизнесмена. Например, он любит коллекционные авто и однажды потратил миллион долларов на субмарину Lotus Esprit — машину, которая нажатием кнопки превращается в подводную лодку.

«На самом деле я не ожидал, что смогу заработать столько денег. Мне достаточно было зарабатывать столько, чтобы покрыть аренду и купить немного еды. Но в конце концов оказалось, что все это имеет ценность», — говорил Маск в более ранних интервью о своем бизнесе и успехе.

Миллиардер был трижды женат, от первого брака у него пятеро детей. Шестой ребенок по имени X Æ A-12 родился в 2020 году.

Билл Гейтс: «Благотворительность — единственный логичный способ потратить деньги»

Состояние — $ 130,6 млрд *

Один из создателей компании Microsoft и, пожалуй, самый известный филантроп среди миллиардеров Билл Гейтс неоднократно возглавлял список самых богатых людей планеты. Впервые он оказался на первой строчке в рейтинге Forbes еще в 1998 году, когда был главой фирмы Microsoft и держателем основного пакета ее акций. Позже решил отойти от дел, чтобы заняться программированием и благотворительностью.



Фото: Arkus Schreiber / AP

Каждый год Гейтс распродавал акции для финансирования благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который создал вместе с уже бывшей супругой Мелиндой. В марте 2020 года, когда миллиардер покинул совет директоров компании Microsoft, ему принадлежал всего 1% акций компании.

Держаться в топе самых богатых людей мира Биллу Гейтсу позволяют его инвестиции. Он вкладывает деньги в различные проекты через свою компанию Cascade Investment. У миллиардера есть акции компаний Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, Coca-Cola, McDonald’s, Caterpillar (производитель техники для строительной и добывающей индустрии), Canadian National Railway Company (железнодорожная компания) и многих других. В мае 2020 года состояние Гейтса оценивалось в $ 105 млрд. За время пандемии, по оценкам Forbes, он стал богаче на $ 25 млрд.



Поместье Билла Гейтса. Фото с сайта Re-thinkingthefuture.com

Билла Гейтса описывают как достаточно скромного человека в жизни. При этом в собственности у него есть несколько суперсовременных особняков, а также личный самолет стоимостью $ 40 млн, который миллиардер называет «единственной блажью».

Мало кто осуждает Билла Гейтса за такие покупки, потому что он вкладывает огромные деньги в благотворительность и призывает других богатых людей следовать его примеру. «В некотором смысле это единственный логичный способ потратить деньги», — заявлял миллиардер в интервью. За последние два десятилетия семейный фонд Гейтсов вложил более $ 50 млрд в борьбу с бедностью и болезнями. По данным Forbes, Гейтс лично пожертвовал семейному благотворительному фонду акции Microsoft на $ 35,8 млрд.

В мае этого года Билл и Мелинда объявили в Твиттере, что расторгают брак спустя 27 лет совместной жизни. В браке у Билла родилось трое детей. Согласно «клятве дарения» после смерти миллиардера его дети получат по $ 10 млн, основная же часть состояния Гейтса будет перечислена в счет помощи больным и нуждающимся.

Марк Цукерберг: «Никто не заслуживает столько денег»

Состояние — $ 130,4 млрд *

История парня, который в студенческом общежитии запустил всемирную социальную сеть, вдохновляет многих талантливых разработчиков. На сегодняшний день основатель Facebook Марк Цукерберг занимает 5-ю строчку среди богатейших людей мира, и его заработок постоянно растет.



Фото с сайта File.liga.net

В прошлом году состояние Марка Цукерберга оценивалось в $ 100 млрд, а сегодня он владеет $ 130,5 млрд. Большую часть денег Марку приносит именно Facebook: из-за пандемии в последние полтора года люди стали больше времени проводить в интернете, что повлияло на доходность компании. Кроме того, миллиардер пробует зарабатывать на торговле акциями и недвижимостью.

Для одного из самых богатых людей в мире Цукерберг неприхотлив в быту (практичные джинсы и серые футболки уже стали его фирменным стилем). А вот на недвижимость денег не жалеет: вместе с супругой и двумя детьми живет в роскошном особняке на 450 квадратов. Семье также принадлежат 4 соседних дома, которые были куплены дополнительно в целях безопасности.



Фото с сайта Rg.ru

С осени 2020 года Марк Цукерберг почти каждый рабочий день продавал акции компании, в результате чего, по данным Forbes , его доля в общем портфеле сократилась до 14%. Всего Цукерберг продал 9,4 млн акций на сумму $ 2,8 млрд и большую часть денег направил на благотворительные цели, а именно на борьбу с болезнями, нужды образования, экологию и научные исследования. В 2015 году, после рождения дочери, Цукерберг с женой пообещали в будущем отдать 99% своих акций Facebook на благотворительность.

«Никто не заслуживает столько денег, — сказал Цукерберг в одном из интервью. — Я думаю, что если делаешь что-то хорошее, получаешь награду. Но мне кажется, что часть богатств накапливается людьми необоснованно». Основатель Facebook заявил, что миллиардеров в мире быть не должно, но свой статус одного из самых богатых людей, по его мнению, бизнесмен использует во благо.

*Информация о состоянии миллиардеров актуальна на 13 августа 2021 года

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