«Никто не заслуживает столько денег». Взгляните на пятерку самых богатых людей в мире

«Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня бесконечно увлекали творчество и стремление к совершенству — на самом высоком уровне», — такой позиции придерживается француз Бернар Арно, который в конце июля стал самым богатым человеком планеты. Он подвинул с первой строчки гендиректора Amazon и любителя полетов в космос Джеффа Безоса, несколько месяцев подряд державшего пальму первенства в рейтинге Forbes.
Издание Forbes в режиме реального времени обновляет рейтинг The real-time billionaires list — данные в нем меняются в зависимости от котировок на биржах. С мая по конец июля 2021 года первое место в этом списке занимал Джефф Безос, в спину ему дышал Бернар Арно, а замыкал тройку Илон Маск. С начала августа ситуация изменилась. Вот как выглядит сегодня пятерка топовых миллиардеров и каким состоянием они владеют.
Бернар Арно: «Деньги никогда не были для меня целью»
72-летний француз Бернар Арно владеет группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), которая производит предметы роскоши от таких люксовых брендов, как Louis Vuitton, Dior, Givenchy и т.д. Бернар Арно является основным владельцем бизнеса — в руках его семьи сосредоточено свыше 47% акций LVMH. В июне 2021 года французский бизнесмен стал вторым человеком в мире, чье состояние превысило $ 200 млрд (первым был Джефф Безос).
По мнению аналитиков Forbes, лидерство Арно в списке миллиардеров отражает «выдающийся подъем» европейских компаний, работающих в сфере моды и роскоши, в период локдаунов. Благодаря «импульсу» покупателей в Китае LVMH зафиксировала выручку в размере $ 17 млрд в первом квартале 2021 года, что на 32% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Как Бернару удалось построить свою выдающуюся империю? В свое время у него был хороший старт — отец заработал приличное состояние в строительной сфере. Будучи инженером по образованию, Бернар подключился к делам семьи, но в 1985 году решил достать $ 15 млн из бизнеса отца и вложить их в покупку Christian Dior. Позже он стал скупать акции недавно образованной компании LVMH, что и принесло бизнесмену финансовый успех.
Бернар Арно понял, что можно инвестировать в громкие имена, которые потеряли тренд к развитию, и раскручивать их.
В одном из немногочисленных интервью Бернар Арно утверждал, что занимается своим бизнесом не ради денег, им движет страсть: «Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня бесконечно увлекали творчество и стремление к совершенству — на самом высоком уровне». При этом, когда во Франции ввели повышенные налоги для богатых, бизнесмен предпринял попытку получить гражданство в Бельгии, а после волны критики отменил свое решение.
Говорят, что миллиардер «работает 24 часа в сутки» и не любит слышать слово «нет». Критики называют его «волком в кашемире» за агрессивные сделки по слиянию и поглощению. Это не мешает миллиардеру запускать многочисленные благотворительные акции. Он является спонсором картинных галерей, поддерживает инвалидов и вливает деньги на поиски талантов в сфере бизнеса и искусства.
Бернар убежден, что деньги в бизнесе — лишь следствие. «Я всегда говорю своей команде: „Не беспокойтесь о доходах. Если вы будете хорошо делать свою работу, рано или поздно прибыльность появится сама собой“».
Миллиардер дважды был женат, в браке у него родились пятеро детей, которых сегодня отец активно привлекает к ведению бизнеса.
Джефф Безос: «Единственный способ использовать такие финансовые ресурсы — вложить в космические путешествия»
С 2018 года основатель Amazon Джефф Безос уверенно обосновался на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира (время от времени уступая место другим миллиардерам).
В этом году он лидировал, пока компания не опубликовала отчетность за второй квартал. Впервые за три года Amazon не оправдал ожидания по роcту выручки (27% против ожидаемых 44% за квартал). Аналитики связывают это с тем, что с окончанием локдауна люди стали меньше времени тратить на онлайн-шопинг. Акции подешевели, и состояние Безоса сократилось на 6,76%, или на $ 13,9 млрд.
Так совпало, что в июле 2021 года 57-летний миллиардер покинул пост гендиректора Amazon, чтобы уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Недавно он совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard, реализовав главную мечту всей своей жизни.
Трудно поверить, но когда Безосу было 16 лет, он подрабатывал в McDonald’s — делал бургеры. Потом смог устроиться в крупнейший банк США Banker’s Trust, где вырос до должности вице-президента. В 1994 году занял у родителей около $ 300 тысяч и основал компанию Amazon. Сначала это была площадка по продаже книг, но постепенно она превратилась в «магазин всего». Безос лично спрашивал у клиентов по электронной почте, какие товары они хотели бы покупать в интернете. Благодаря высокой клиентоориентированности (конечно, не только) Amazon стал крупнейшим мировым игроком на рынке e-commerce.
Говорят, что Безос очень строго относится к тратам, например, его супруга возила детей в школу сама на недорогом автомобиле, а сотрудники Amazon из личного кармана оплачивают парковку возле офиса. В свое время бизнесмена также критиковали за то, что он не поддерживает идеи других миллиардеров, связанных с благотворительностью. Но в последние годы многое изменилось: в 2020-м Безос и его бывшая супруга стали лидерами в списке 50 американцев, жертвующих больше всего денег на благотворительность. Начиная с этого лета миллиардер планирует выделять большие гранты для борьбы с изменениями климата. Кроме того, он намерен продолжать серьезно вкладываться в космос.
«Единственный видимый для меня способ использовать такие большие финансовые ресурсы — вложить в космические путешествия. Сейчас я ликвидирую миллиард долларов ежегодно и планирую продолжать это делать еще очень долго. Потому что вы не потратите эти деньги на второй ужин, это невозможно», — заявлял ранее Безос.
Джефф Безос был женат, в браке у него родились четверо детей. Развод миллиардера и его супруги Маккензи Скотт называют самым дорогим в мире. В 2019 году по решению суда супруге досталось около 25% состояния мужа ($ 39 млрд).
Илон Маск: «Не ожидал, что смогу заработать столько денег»
Революционер в производстве транспорта на Земле и покоритель космоса Илон Маск за последний год совершил настоящий финансовый прорыв. В начале 2020 года его состояние оценивалось в $ 27 млрд, и он с трудом сохранял за собой место в числе 50 богатейших людей планеты. А в январе 2021-го неожиданно для многих занял первую строчку в рейтинге Forbes, правда, спустя месяц уступил место Безосу.
Успешный американский изобретатель и бизнесмен вырос в ЮАР, но в 17 лет эмигрировал в Канаду, учился в Пенсильванском университете. Первую компанию создал еще в 90-х и успешно ее продал, заработав на сделке $ 22 млн. Затем подключился к стартапу PayPal, который под его руководством cтал одним из самых известных в мире электронных сервисов платежей. В 2002 году Маск основал космическую компанию SpaceX, а спустя пару лет занялся производством электромобилей Tesla, которые и сделали его топовым миллиардером. За прошлый год акции Tesla выросли на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500.
Илон Маск знаменит своими высказываниями о том, что имущество якобы «тянет вниз» и что большие деньги понадобятся ему не на Земле, а для покорения Марса. В этом году миллиардер продал практически все свои особняки и поселился в домике-конструкторе площадью 37 м2.
«Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — объяснил свое решение Илон Маск.
Критики считают, что такие заявления бизнесмен делает для пиара, и вспоминают дорогие хобби бизнесмена. Например, он любит коллекционные авто и однажды потратил миллион долларов на субмарину Lotus Esprit — машину, которая нажатием кнопки превращается в подводную лодку.
«На самом деле я не ожидал, что смогу заработать столько денег. Мне достаточно было зарабатывать столько, чтобы покрыть аренду и купить немного еды. Но в конце концов оказалось, что все это имеет ценность», — говорил Маск в более ранних интервью о своем бизнесе и успехе.
Миллиардер был трижды женат, от первого брака у него пятеро детей. Шестой ребенок по имени X Æ A-12 родился в 2020 году.
Билл Гейтс: «Благотворительность — единственный логичный способ потратить деньги»
Один из создателей компании Microsoft и, пожалуй, самый известный филантроп среди миллиардеров Билл Гейтс неоднократно возглавлял список самых богатых людей планеты. Впервые он оказался на первой строчке в рейтинге Forbes еще в 1998 году, когда был главой фирмы Microsoft и держателем основного пакета ее акций. Позже решил отойти от дел, чтобы заняться программированием и благотворительностью.
Каждый год Гейтс распродавал акции для финансирования благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который создал вместе с уже бывшей супругой Мелиндой. В марте 2020 года, когда миллиардер покинул совет директоров компании Microsoft, ему принадлежал всего 1% акций компании.
Держаться в топе самых богатых людей мира Биллу Гейтсу позволяют его инвестиции. Он вкладывает деньги в различные проекты через свою компанию Cascade Investment. У миллиардера есть акции компаний Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, Coca-Cola, McDonald’s, Caterpillar (производитель техники для строительной и добывающей индустрии), Canadian National Railway Company (железнодорожная компания) и многих других. В мае 2020 года состояние Гейтса оценивалось в $ 105 млрд. За время пандемии, по оценкам Forbes, он стал богаче на $ 25 млрд.
Билла Гейтса описывают как достаточно скромного человека в жизни. При этом в собственности у него есть несколько суперсовременных особняков, а также личный самолет стоимостью $ 40 млн, который миллиардер называет «единственной блажью».
Мало кто осуждает Билла Гейтса за такие покупки, потому что он вкладывает огромные деньги в благотворительность и призывает других богатых людей следовать его примеру. «В некотором смысле это единственный логичный способ потратить деньги», — заявлял миллиардер в интервью. За последние два десятилетия семейный фонд Гейтсов вложил более $ 50 млрд в борьбу с бедностью и болезнями. По данным Forbes, Гейтс лично пожертвовал семейному благотворительному фонду акции Microsoft на $ 35,8 млрд.
В мае этого года Билл и Мелинда объявили в Твиттере, что расторгают брак спустя 27 лет совместной жизни. В браке у Билла родилось трое детей. Согласно «клятве дарения» после смерти миллиардера его дети получат по $ 10 млн, основная же часть состояния Гейтса будет перечислена в счет помощи больным и нуждающимся.
Марк Цукерберг: «Никто не заслуживает столько денег»
История парня, который в студенческом общежитии запустил всемирную социальную сеть, вдохновляет многих талантливых разработчиков. На сегодняшний день основатель Facebook Марк Цукерберг занимает 5-ю строчку среди богатейших людей мира, и его заработок постоянно растет.
В прошлом году состояние Марка Цукерберга оценивалось в $ 100 млрд, а сегодня он владеет $ 130,5 млрд. Большую часть денег Марку приносит именно Facebook: из-за пандемии в последние полтора года люди стали больше времени проводить в интернете, что повлияло на доходность компании. Кроме того, миллиардер пробует зарабатывать на торговле акциями и недвижимостью.
Для одного из самых богатых людей в мире Цукерберг неприхотлив в быту (практичные джинсы и серые футболки уже стали его фирменным стилем). А вот на недвижимость денег не жалеет: вместе с супругой и двумя детьми живет в роскошном особняке на 450 квадратов. Семье также принадлежат 4 соседних дома, которые были куплены дополнительно в целях безопасности.
С осени 2020 года Марк Цукерберг почти каждый рабочий день продавал акции компании, в результате чего, по данным Forbes, его доля в общем портфеле сократилась до 14%. Всего Цукерберг продал 9,4 млн акций на сумму $ 2,8 млрд и большую часть денег направил на благотворительные цели, а именно на борьбу с болезнями, нужды образования, экологию и научные исследования. В 2015 году, после рождения дочери, Цукерберг с женой пообещали в будущем отдать 99% своих акций Facebook на благотворительность.
«Никто не заслуживает столько денег, — сказал Цукерберг в одном из интервью. — Я думаю, что если делаешь что-то хорошее, получаешь награду. Но мне кажется, что часть богатств накапливается людьми необоснованно». Основатель Facebook заявил, что миллиардеров в мире быть не должно, но свой статус одного из самых богатых людей, по его мнению, бизнесмен использует во благо.
*Информация о состоянии миллиардеров актуальна на 13 августа 2021 года