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Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком по сумме трансферов
Источник материала: Партизан
Бельгиец опередил Неймара и Криштиану Роналду.
Ромелу Лукаку, chelseafc.com
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории футбола по сумме всех трансферов.
"Челси" заплатил Интеру за переход Лукаку 115 миллионов евро,
По этому показателю Лукаку оставил позади бразильца Неймара (329 млн евро) и португальца Криштиану Роналду (244 млн евро).
Лукаку подписал с "Челси" контракт до лета 2026 года. Это уже второе пришествие бельгийца в лондонский клуб. Он выступал за Синих с 2011 по 2014 год.
В Премьер-лиге "Челси" стартует матчем против Кристал Пэлас. Игра состоится в субботу, 14 июня.
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Бельгиец опередил Неймара и Криштиану Роналду.
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