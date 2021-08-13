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Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком по сумме трансферов

13.08.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бельгиец опередил Неймара и Криштиану Роналду.


Ромелу Лукаку, chelseafc.com

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории футбола по сумме всех трансферов.

"Челси" заплатил Интеру за переход Лукаку 115 миллионов евро, пишет Спортарена. Суммарно клубы выложили за шесть трансферов форварда порядка 341 миллиона евро.

По этому показателю Лукаку оставил позади бразильца Неймара (329 млн евро) и португальца Криштиану Роналду (244 млн евро).

Лукаку подписал с "Челси" контракт до лета 2026 года. Это уже второе пришествие бельгийца в лондонский клуб. Он выступал за Синих с 2011 по 2014 год.

В Премьер-лиге "Челси" стартует матчем против Кристал Пэлас. Игра состоится в субботу, 14 июня.
 
 
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Бельгиец опередил Неймара и Криштиану Роналду.
 
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