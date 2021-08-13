ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: резиденты ПВТ оказались втянуты в кибератаки на белорусские вузы

13.08.2021 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция сообщает, что установила участников DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ осенью 2020 года. Некоторые участники задержаны, возбуждено уголовное дело, в атаки «втянуты некоторые ИТ-компании», пишет Reform.by со ссылкой на пресс-службу МВД.



По данным министерства внутренних дел, атаки организовали кибер-партизаны — создали специальный сервис и «предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети» для атаки. В итоге «доступ к интернет-ресурсам вузов был временно недоступен». А самим вузам был причинён «не только материальный, но и репутационный ущерб». 

По информации милиции, пишет dev.by, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты. Некоторые из самых активных — задержаны и «дают признательные показания», у них изъяли компьютерную и мобильную технику. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК «Компьютерный саботаж».

Также МВД сообщает, что в бот-сети оказались втянуты и некоторые ИТ-компании — резиденты ПВТ, чьи отдельные сотрудники «поддались на провокацию». Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесённый ущерб вузам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция сообщает, что установила участников DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ осенью 2020 года. Некоторые участники задержаны, возбуждено уголовное дело, в атаки «втянуты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эўразьвяз заклікаў улады Беларусі вызваліць затрыманых актывістаў плятформы «Сход»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by