МВД: резиденты ПВТ оказались втянуты в кибератаки на белорусские вузы









По данным министерства внутренних дел, атаки организовали кибер-партизаны — создали специальный сервис и «предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети» для атаки. В итоге «доступ к интернет-ресурсам вузов был временно недоступен». А самим вузам был причинён «не только материальный, но и репутационный ущерб».





пишет dev.by, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты. Некоторые из самых активных — задержаны и «дают признательные показания», у них изъяли компьютерную и мобильную технику. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК «Компьютерный саботаж». По информации милиции,dev.by, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты. Некоторые из самых активных — задержаны и «дают признательные показания», у них изъяли компьютерную и мобильную технику. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК «Компьютерный саботаж».





Также МВД сообщает, что в бот-сети оказались втянуты и некоторые ИТ-компании — резиденты ПВТ, чьи отдельные сотрудники «поддались на провокацию». Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесённый ущерб вузам.











