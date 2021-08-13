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ЕС осуждает действия Минска против участников оппозиционной платформы "Сход"

13.08.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси должны освободить всех задержанных при обысках у активистов оппозиционной платформы "Сход", заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.




"Последними задержаниями политических оппонентов и тех, кто стоит за инициативой "Сход", режим в Беларуси продолжает вопиющее пренебрежение основными свободами, пишет interfax.by. ЕС призывает режим освободить всех задержанных и вместо этого участвовать в заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе", - написал пресс-секретарь в пятницу в твиттере.

В Минске задержан бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. У него и других делегатов оппозиционной платформы "Сход" 11 августа прошли обыски.

Лещеня 16 августа прошлого года осудил протестные акции против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко. 18 августа стало известно, что он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением "поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Платформа "Сход" - независимая платформа, которую белорусские IT-специалисты запустили в качестве альтернативы Всебелорусскому народному собранию.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси должны освободить всех задержанных при обысках у активистов оппозиционной платформы "Сход", заявил Петер Стано, официальный представитель главы...
 
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