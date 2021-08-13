Юрист штаба Бабарико Илья Салей уехал из Беларуси





Илья Салей в Варшаве / instagram.com​





Своё решение он объяснил приговором, вынесенным Виктору Бабарико, и закрытым судом над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Как и они, Салей входил в предвыборный штаб Бабарико.





передает Еврорадио. "Решение оказалось самым сложным из принятых мной наедине с собой за последний год (а их было немало), и я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придётся его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени устраивающим всех", — написал Салей,Еврорадио.





Салея задержали в сентябре 2020-го, но через некоторое время выпустили (сперва под домашний арест). Он говорит, что в последнее время был на свободе под залогом, поэтому за его побег кроме него самого никто ответственности не понесёт.