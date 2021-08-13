Романчук: ««Беларуськалий» из самого большого донора бюджета грозит превратиться в иждивенца налогоплательщиков»

Источник материала: Салiдарнасць

Рецессия белорусской экономике гарантирована. Даже Россия не спасет, считает эксперт.





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— Обнулить самый главный экспортный товар Беларуси — калийные удобрения — это надо постараться, — пишет Ярослав Романчук. — Белорусские власти ни перед чем не останавливаются.

Нет товарной статьи экспорта, нет производства, угроза остановки которого может заставить Лукашенко и его команду, одуматься, прекратить насилие, издевательство над потребителями, производителями товаров и услуг.

В прошлом году страна продала калийных и смешанных товаров почти на $2,75 млрд. Это 4,6% ВВП. Вместе с азотными удобрениями получается ~5% ВВП. В 2019-м было еще больше. В самом «черном» сценарии потери для страны драматические.

Наладить альтернативные пути доставки калийных удобрений (не через Литву) — очень серьезный логистический вызов. И он не самый страшный. После санкций США, которые вполне могут быть поддержаны ЕС, белорусские удобрения стали токсичным товаром. Работаешь с ним — грозишь нарваться на финансовые, торговые баны.

Есть пути обхода санкций, но их не так много, как с нефтью и нефтепродуктами. Калийные удобрения — это не помидоры или креветки, которые можно спрятать под другими документами, за другие юрисдикции, тем более под другие юридические лица. Это особый товар.

Потеря экспорта удобрений — это только одна статья затрат, отмечает экономист. Есть и другие, не менее болезненные.

— Гуцериевский «Славкалий», в который было вложено под государственные гарантии $2 млрд., тоже завис. Деньги должны были работать, а работать они не смогут.

Дыра в бюджете обеспечена. Если не будет работать калийный бизнес, остановятся и все те, кто его обслуживает в Беларуси. Это транспорт, логистика и многое другое. «Беларуськалий» из самого большого донора бюджета грозит превратиться в иждивенца налогоплательщиков.

Окупаемость инвестиций в нефтепереработку также под большим вопросом, полагает эксперт. Ярослав Романчук напоминает, что в каждый НПЗ были закачаны $1,5-2 млрд. государственных инвестиций (или под госгарантии).

— Окупить эти вложения в условиях санкционного давления невозможно. Это тоже минус в бюджете. Очередная дыра в балансах банков.

В такой ситуации у правительства просто не будет ресурсов не то, что на повышение зарплаты. Даже выйти в ноль будет весьма проблематично.

А в 2022-м году рецессия белорусской экономике гарантирована. Даже Россия не спасет. Тем более, для нее наступают шикарные времена, когда статус кредитора, инвестора и акционера последней надежды, — заключает экономист.