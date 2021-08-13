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Норвежская Yara может пересмотреть решение о работе с Беларуськалием
Источник материала: Партизан
Окончательное решение в норвежской компании-производителе калийных удобрений примут к декабрю 2021 года.
© Twitter / @yara
Норвежская компания Yara может пересмотреть свое намерение и дальше сотрудничать с Беларусью, заявил глава концерна Свейн Торе Холcетер.
По его словам,
"Тем не менее, мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека", – сказал руководитель компании.
Также Холсетер отметил, что его компания следит за ситуацией в Беларуси.
"Мы постоянно пытаемся использовать наше присутствие в стране для обеспечения безопасности на рабочем месте и прав человека при поддержке нескольких правозащитных организаций и независимых профсоюзов", –заявил бизнесмен.
Напомним, накануне, 12 августа, норвежский производитель сельскохозяйственных удобрений Yara заявлял о том, что не уйдет из Беларуси. Как отмечал глава компании, она ухудшит финансовые показатели в случае отказа от сотрудничества с Беларуськалием, но это будет носить временный характер, так как Yara – привлекательный клиент и получит хорошие контракты в другом месте.
Yara International ASA – один из ключевых мировых поставщиков минеральных удобрений, крупнейшим собственником которого является норвежское правительство.
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Окончательное решение в норвежской компании-производителе калийных удобрений примут к декабрю 2021 года.
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