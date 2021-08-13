ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я на сто процентов попала под образ». Минчанка получила главную корону Miss Top Model Universe

13.08.2021 20:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представительница Беларуси Полли Каннабис победила в международном конкурсе Miss Top Model Universe, финал которого проходил в Ливане в течение десяти дней.

«Я на сто процентов попала под образ». Минчанка получила главную корону Miss Top Model Universe
Об этом «Минск-Новости» сообщила специалист по связям с общественностью модели Ольга Товпенец, пишет News.mail.ru.

В составе жюри находились звезды арабского мира: Мисс Вселенная из Ливана, директор международного модельного агентства, организатор государственных премий, а также представители индустрии красоты.

— Я так давно этого хотела и старалась. До сих пор не верится, но все получилось. Везу домой в Беларусь главную корону и чувствую, что победа была заслуженной. Члены жюри в качестве победительницы видели амбициозную девушку, которая будет использовать статус королевы для проектов различного уровня: начиная от благотворительности, заканчивая организацией конкурсов красоты. Я на сто процентов попала под образ, который они искали, — делится Полли.

За корону победительницы боролись конкурсантки из Украины, Бразилии, США и других стран.

— Состав участниц был качественно подобран, и я горжусь тем, что мне удалось познакомиться и быть на одной сцене с такими достойными конкурсантками, — рассказывает минчанка. — В моменты, когда становилось эмоционально и физически тяжело, мы искренне поддерживали друг друга. С некоторыми девочками обязательно увидимся снова. Я пригласила их в Беларусь, чтобы показать им красоту нашей страны.

Напомним, недавно П. Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на конкурсе красоты в Египте. Белоруска является финалисткой 20 конкурсов, среди которых такие популярные, как Miss Earth и Miss Grand. Также Полли номинирована в Книгу рекордов Гиннесса. 
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительница Беларуси Полли Каннабис победила в международном конкурсе Miss Top Model Universe, финал которого проходил в Ливане в течение десяти дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бульонный кубик может навредить здоровью? Обязательно к прочтению!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by