ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин угнал каршеринговую машину

13.08.2021 20:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Подозреваемым в неправомерном завладении каршеринговым автомобилем оказался 26-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к ответственности за угон и кражу.

Минчанин угнал каршеринговую машину

По сообщению ГАИ, в милицию обратился минчанин, который через мобильное приложение арендовал Volkswagen Polo одной из компаний. После поездки из-за программного сбоя машина не закрылась, так как спустя время клиенту пришло уведомление о начале движения арендуемого им авто. Молодой человек вернулся на парковку и не обнаружил там транспортное средство.

Выяснилось, что подозреваемый заметил, что машина незаперта и в замке зажигания есть ключ. Пьяный фигурант решил съездить в магазин на ближайшую АЗС. Прибыв туда, оставил свои вещи в авто и отправился в торговый объект. К его возвращению оператор авто заблокировал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемым в неправомерном завладении каршеринговым автомобилем оказался 26-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к ответственности за угон и кражу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: ««Беларуськалий» из самого большого донора бюджета грозит превратиться в иждивенца налогоплательщиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by