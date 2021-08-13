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Лукашенко о тяжелоатлетах: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

13.08.2021 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о тяжелоатлетах: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

Президенту проводят мини-экскурсию: вот зал для занятия настольным теннисом, вот бассейн для самых маленьких, вот для взрослых. Тренируют здесь и тяжелоатлетов. А преподает абсолютный чемпион Беларуси по классическому пауэрлифтингу Николай Горовой.

Лукашенко о тяжелоатлетах: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли.

Лукашенко о тяжелоатлетах: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

Николай Горовой, чемпион Беларуси:
Согласен.

Лукашенко о тяжелоатлетах: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

Александр Лукашенко:
Надо освободить дорогу людям способным. Неважно, молодой, старый, но – дай результат. Надо сделать, как ты говоришь, вот эти лифты в спорте, как социальные. Чтобы они из любой деревни, если хочет и может, дает результат – мгновенно поднимался.
Люди спорта только из деревни и выйдут.

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