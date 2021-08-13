ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

13.08.2021 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов .Получился не очень большой, но откровенный разговор, главная цель которого – понять, что у нас общая цель – независимая Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пусть даже и мнения разные.

Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет пахать, работать. Без работы ни черта не будет. Надо идти в школу учить детей, надо идти в спортивный комплекс и результаты показывать. Ребята пришли, я с ними встречался. Толкать штангу – это тяжелейший труд, чтобы показать результат, а не так размазаться, как это у нас произошло в Японии. Талантливый народ, у нас есть все, чтобы нормально жить. У нас есть люди, которые могут приносить государству результат. Люди у нас крепкие, надежные и их немало, нас – большинство.

Читайте также:

Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты

Лукашенко: чуть деревню не стерли с лица земли. Мы и земельный участок дадим, и поможем, только бы она жила

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов .Получился не очень большой, но откровенный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бульонный кубик может навредить здоровью? Обязательно к прочтению!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by