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Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов .Получился не очень большой, но откровенный разговор, главная цель которого – понять, что у нас общая цель – независимая Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пусть даже и мнения разные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона
Новости Беларуси. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов .Получился не очень большой, но откровенный...
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