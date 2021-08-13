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Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты

13.08.2021 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В основе напряженной ситуации у наших рубежей геополитика, и можно сколько угодно говорить о других невероятно важных для всего демократического мира причинах, но противостояние коллективного Запада и Востока едва ли можно отрицать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суть состоит в том, если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. Как я говорю, не успеешь штаны надеть, как она прилетит тебе в форточку. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же – американцы, европейцы – задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. И в 1812 году, и в Первой мировой войне, Второй мировой войне. Мы уже наелись этого. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая. Что надо от вас? Мы будем решать все вопросы, которые должны решать Президент, правительство, губернаторы. У вас есть своя работа, жизнь, свои семьи – смотрите их. Надо будет ваша помощь – я позову вас. Пока живите спокойно, никого не бойтесь. У нас есть кому вас защитить. Это наша работа, мужская работа.

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Новости Беларуси. В основе напряженной ситуации у наших рубежей геополитика, и можно сколько угодно говорить о других невероятно важных для всего...
 
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