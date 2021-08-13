Корова, спасаясь от жары, нырнула в бассейн, а потом «вышла по ступенькам и пошла гулять…»





пишет 1reg.by. Причем сделал это очень грациозно, в стиле своих родственников – антилоп. Как рассказала на своей странице в Фейсбук автор видео Александра Стасюк, корова «гуляла сама по себе». Улучшив момент, она неожиданно под восторженные крики других купальщиков нырнула в бассейн,1reg.by. Причем сделал это очень грациозно, в стиле своих родственников – антилоп.





Мальчишки, которые купались в бассейне, довольно спокойно отреагировали на появление рогатого пловца, но поспешили выйти из воды.





Автор видео пишет, что все закончилось благополучно.





«Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше», — сообщает она.