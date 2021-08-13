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Корова, спасаясь от жары, нырнула в бассейн, а потом «вышла по ступенькам и пошла гулять…»

13.08.2021 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская семья на отдыхе в Карпатах стала свидетелем необычного поведения буренки.


Как рассказала на своей странице в Фейсбук автор видео Александра Стасюк, корова «гуляла сама по себе». Улучшив момент, она неожиданно под восторженные крики других купальщиков нырнула в бассейн, пишет 1reg.by. Причем сделал это очень грациозно, в стиле своих родственников – антилоп.

Мальчишки, которые купались в бассейне, довольно спокойно отреагировали на появление рогатого пловца, но поспешили выйти из воды.

Автор видео пишет, что все закончилось благополучно.

«Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше», — сообщает она.
 
 
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Украинская семья на отдыхе в Карпатах стала свидетелем необычного поведения буренки.
 
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