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Президент о переменах в законодательстве: «Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И о борьбе с пандемией, и с санкциями, и с внешним давлением, и с внутренними вызовами Александр Лукашенко подробно высказывался на неделе во время «
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент о переменах в законодательстве: «Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну»
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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