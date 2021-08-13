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Президент о переменах в законодательстве: «Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну»

13.08.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент о переменах в законодательстве: «Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну»

И о борьбе с пандемией, и с санкциями, и с внешним давлением, и с внутренними вызовами Александр Лукашенко подробно высказывался на неделе во время «Большого разговора». Но все же есть вещи, которые важно озвучивать, глядя в глаза. Особенно на фоне инсинуаций, как, например, в случае с новой Конституцией. Решение белорусам (вне зависимости от того, живут они в Тихиничах или в Минске) предстоит принимать вместе. При этом важно понимать истинную мотивацию этих перемен.

Президент о переменах в законодательстве: «Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пришло время. Придут другие люди, мы должны им передать страну и поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы, и толкнуть. А дальше пускай строят они для себя и для своих детей свою жизнь. Но бросить просто так их мы не можем. Мы, постепенно приводя их и к власти, в том числе должны видеть, контролировать, где надо – подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем смысл и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства, законов, Конституции. Это главное.

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Теги: Минск
 
 
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