|
Соболенко победила Азаренко в 1/4 финала в Монреале
Источник материала: Навiны
Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира ВТА-1000 в Монреале. В матче 1/4 финала Соболенко обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.
Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15) — 6:2, 6:4.
В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова — Сара Соррибес-Тормо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира ВТА-1000 в Монреале. В матче 1/4 финала Соболенко обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)