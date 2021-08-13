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Соболенко победила Азаренко в 1/4 финала в Монреале 

13.08.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира ВТА-1000 в Монреале. В матче 1/4 финала Соболенко обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.

Соболенко победила Азаренко в 1/4 финала в Монреале 
Фото: wimbledon.com

Арина Соболенко (Беларусь, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15) — 6:2, 6:4.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова — Сара Соррибес-Тормо.

 
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Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира ВТА-1000 в Монреале. В матче 1/4 финала Соболенко обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко.
 
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