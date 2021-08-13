«Деревня будущего»: Лукашенко рассказал о стратегии развития села

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Деревня будущего». Александр Лукашенко рассказал о стратегии развития села на примере агрогородка Тихиничи Гомельской области, передает «МИР 24».

Это одно из успешных хозяйств региона. Здесь же президент оценил ход уборочной компании и состояние техники и посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренировочными залами. А жителям Александр Лукашенко пообещал, что агрогородки вскоре станут местом притяжения для сельчан. Тихиничи – пример. Здесь все есть для комфортной жизни: магазины, школа искусств, отделение банка, жилье и работа.

«Мы говорим о деревни будущего, так вот она здесь. Это не какие-то рассказы потусторонние. Жизнь изменилась. Поэтому из этих перспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего в агрогородок. И я думаю, мы будем видеть, что люди будут жить в основном в агрогородках вот таких. А вокруг 10-12 тысяч гектаров земельных площадей, которые вы будете обрабатывать, кормить скот, продавать и так далее», – сказал Лукашенко.

Проект «Деревня будущего» реализуют по всей стране. В него включены 170 белорусских агрогородков.