|
В Беларуси планируют вырастить около 700 тонн арбузов в 2021 году
Источник материала: Партизан
Площадь под бахчевыми культурами в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составляет более 50 га, планируется произвести около 700 тонн арбузов, сообщается в Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Отмечается,
В министерстве также показали арбуз урожая 2021 года, его вес составляет 13 кг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь под бахчевыми культурами в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составляет более 50 га, планируется...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)