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Как наказали минчанина за угрозу убийством сотруднику Russia Today

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд в Минске приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за угрозу убийством сотруднику телеканала Russia Today и разжигание национальной вражды по отношению к русским.

Кроме этого, Святослав Лепешев должен выплатить Придыбайло 3000 белорусских рублей морального вреда. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, Святослав Лепешев нашел в интернете номер телефона Придыбайло, позвонил и произнес угрожающую фразу с использованием нецензурной лексики, после чего российский пропагандист спрятался в посольстве России в Минске.

Из протокола допроса Придыбайло в ходе следствия стало известно, что после опубликования личных данных в «Черной книге Беларуси» ему поступило более ста звонков и сообщений с угрозами и оскорблениями, в том числе угрозами убийства и физической расправы.

По словам Придыбайло, он «несколько дней не мог вести нормальную журналистскую деятельность, так как телефон раскалялся. Не мог нормально работать на улице. Опасался за свою жизнь».

Пропагандист, которого благодарил Лукашенко: «Россияне – умные люди. А белорусы – конкретно тупые»

 
Теги: Минск
 
 
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Российский пропагандист прятался в посольстве России в Минске.
 
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