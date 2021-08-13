Как наказали минчанина за угрозу убийством сотруднику Russia Today

Источник материала: Салiдарнасць

Суд в Минске приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за угрозу убийством сотруднику телеканала Russia Today и разжигание национальной вражды по отношению к русским.

Кроме этого, Святослав Лепешев должен выплатить Придыбайло 3000 белорусских рублей морального вреда. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, Святослав Лепешев нашел в интернете номер телефона Придыбайло, позвонил и произнес угрожающую фразу с использованием нецензурной лексики, после чего российский пропагандист спрятался в посольстве России в Минске.

Из протокола допроса Придыбайло в ходе следствия стало известно, что после опубликования личных данных в «Черной книге Беларуси» ему поступило более ста звонков и сообщений с угрозами и оскорблениями, в том числе угрозами убийства и физической расправы.

По словам Придыбайло, он «несколько дней не мог вести нормальную журналистскую деятельность, так как телефон раскалялся. Не мог нормально работать на улице. Опасался за свою жизнь».

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