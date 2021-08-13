Правозащитница Лойко в ИВС, в ее квартире прошел обыск

Задержанная сегодня днем правозащитница Анастасия Лойко находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр Human Constanta.



Настя Лойко. Фото: Human Constanta / Facebook

Ожидается, что ее допрос состоится 14 или 15 августа. В квартире Лойко прошел обыск. Ей разрешили связаться с адвокатом. Процессуальный статус правозащитницы пока неизвестен, передает БелаПАН .

Ее коллеги разместили в соцсетях видеозапись, которую Лойко сделала на случай своего задержания. «Много лет я занимаюсь правозащитной деятельностью, и только за это меня можно наказывать и судить по белорусскому законодательству, которому не нравится такого рода деятельность. В то же время я действую в соответствии с международными стандартами, декларацией о правозащитнике ООН и иными документами, которые ратифицировала Республика Беларусь. Поэтому я считаю, что никакой вины за мной нет», — заявила Лойко.

3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».