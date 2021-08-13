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Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

13.08.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.

Евгений пустовой, корреспондент:
Здесь действительно хорошо, поэтому молодежь не торопится уезжать. Как пример – количество многодетных семей. Одна из них главе государства подарила кролика. Сельчане приятно удивлены, что у нашего Президента есть даже свое подсобное хозяйство. Не оторвался от земли.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Это наши младшенькие.
Маленькие!
Это наши двойняшки.
Я вижу, молодцы. Так четверо. А пятый?

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Ну чуть-чуть подрастем и пойдем за пятым. Чуть-чуть.
Хорошо. Я за язык вас не тянул.
Мы же такой дом построили.
Короче, моих здесь уже двое. Ну, два ваших, а третий, я говорил, мой.
Хорошо.
Дом помогли?
Да.
Значит, я рассчитался.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Да. Дом у нас большой.
Рожайте, женщины, нам надо…
Еще чуть-чуть и мы новоселье гуляем.
Ну приглашайте.
Хорошо.
Как-нибудь отметим.
Хорошо.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Ты мне что-то принесла?
Да.
Свое подсобное хозяйство у нас небольшое.
Кролика?
– Да. Рыжик наш.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

И вам не жалко мне его?
Нет, вы что, для нас это будет честь. Мы будем знать, что у вас от нас есть вот такой вот.
Посмотрите.

Это Гомельщина. Здесь сильны аутентичные традиции. Поэтому еще один подарок, уже местных чиновников, лялька-оберег.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Уборка заканчивается, все говорят, что она сложная. Я считаю, что она несложная, главное правильно отремонтировать зерноуборочные комбайны. Надо настроить она и пойдет. Так что он наших умельцев, Стреньковский дом культуры, от всех жителей Рогачевского района примите, пожалуйста, подарки вот этих лялек, которые делают наши умельцы.

Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?

Спасибо.

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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
 
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