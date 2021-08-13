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Александр Лукашенко в Тихиничах: ты мне что-то принесла? Кролика? Вам не жалко мне его?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.
Евгений пустовой, корреспондент:
– Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Это наши младшенькие.
– Ну чуть-чуть подрастем и пойдем за пятым. Чуть-чуть.
– Да. Дом у нас большой.
– Ты мне что-то принесла?
– И вам не жалко мне его?
Это Гомельщина. Здесь сильны аутентичные традиции. Поэтому еще один подарок, уже местных чиновников, – лялька-оберег.
– Уборка заканчивается, все говорят, что она сложная. Я считаю, что она несложная, главное – правильно отремонтировать зерноуборочные комбайны. Надо настроить – она и пойдет. Так что он наших умельцев, Стреньковский дом культуры, от всех жителей Рогачевского района примите, пожалуйста, подарки – вот этих лялек, которые делают наши умельцы.
– Спасибо.
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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