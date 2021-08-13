Лукашенко оценил ход уборочной кампании и оздоровительный комплекс в Гомельской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко нарисовал деревню будущего. На примере агрогородка в Гомельской области президент Беларуси рассказал о стратегии развития сел в стране. Оценил ход уборочной кампании, посетил местный оздоровительный комплекс, а от многодетной семьи получил неожиданный презент, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Что такое «Деревня будущего», президент решил показать наглядно. Взял в руки мел. Проект – республиканский, в него включено 170 агрогородков. Их нужно обустроить так, чтобы они стали местом притяжения для сельских жителей из малых деревень.

«Из этих перспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего в агрогородок. И я думаю, мы будем видеть, что люди будут жить в основном в агрогородках вот таких. А вокруг 10-12 тысяч гектаров земельных площадей, которые вы будете обрабатывать, кормить скот, продавать и так далее», – отметил Лукашенко.

Агрогородок Тихиничи – пример деревни будущего. Для комфортной жизни здесь есть все: магазины, отделение банка, оздоровительный комплекс, школа-искусств. Главное – есть работа. В сельском хозяйстве люди с руками всегда нужны.

Хозяйство в регионе успешное. Выращивают зерновые, картофель, производят молоко, занимаются садоводством. Руководитель не против помочь соседям. Присоединить более слабый колхоз, совхоз или агрогородок. Это не нагрузка, как часто говорят, а хорошая перспектива.

«Таких руководителей надо держать на карандаше. Такие люди заслуживают наград, поддержки, поощрения», – сказал Лукашенко.

В Гомельской области уборка зерновых близится к финишу. Погода дает возможность собрать урожай с наименьшими потерями. В поле президенту показывают новинку – самоходный комбайн отечественного производства.

Пока родители идут к рекордным урожаям, у малышей – свои цели. В местном физкультурно-оздоровительном комплексе тренируются детей учат плаванию, теннису, тяжелой атлетике. Многие выступают на республиканском и международном уровне.

В агрогородке нет оттока жителей, наоборот – прибавление, как и в семье Выдронок. У Анатолия и Натальи четверо детей, теперь обзавелись кроликами. Одного подарили президенту.

«Вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть. Люди у нас крепкие, надежные, и их немало. Нас – большинство», – подчеркнул глава государства.