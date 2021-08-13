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«Что-то худенькая ты». В Тихиничах Лукашенко встретился с мастером спорта СССР по гребле, и вот о чём они говорили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.
Помимо любителей, на базе ФОК обосновалась СДЮШОР № 1 Рогачевского района. Наталья Блинцова, ее директор, когда-то сама мечтала стать чемпионкой, теперь вот ведет к олимпу новое поколение белорусов и пристально следит за титулованными спортсменами. 13 августа на правах хозяйки встречала Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Блинцова, директор Рогачевской СДЮШОР № 1:
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«Что-то худенькая ты». В Тихиничах Лукашенко встретился с мастером спорта СССР по гребле, и вот о чём они говорили
Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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