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«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика.
– А какую дистанцию?
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«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами
Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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