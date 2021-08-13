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«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

13.08.2021 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так вы будете гимнастикой заниматься или бегать?
– Бегать.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

– Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика.
– Я тренировкой занимаюсь.
– Но ты бежишь?
– Да, бегу.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

– А какую дистанцию?
– Ну, быстро.
– Нет, ну, 100 метров, 200?
– Я не знаю, я быстро бегаю, я не знаю.
– Не знаешь еще, сколько… Ну, правильно. Главное для тебя сейчас, для вас – быстро бежать.

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Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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