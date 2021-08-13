«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так вы будете гимнастикой заниматься или бегать?

– Бегать.





– Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика.

– Я тренировкой занимаюсь.

– Но ты бежишь?

– Да, бегу.





– А какую дистанцию?

– Ну, быстро.

– Нет, ну, 100 метров, 200?

– Я не знаю, я быстро бегаю, я не знаю.

– Не знаешь еще, сколько… Ну, правильно. Главное для тебя сейчас, для вас – быстро бежать.

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