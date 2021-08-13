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Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 медалей, в том числе и золото. Таков общий итог выступления белорусов на первенстве Европы по пулу – возраст спортсменов был ограничен 18 годами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В розыгрыше наград приняли участие представители 30 государств. Наши бильярдисты в такой компании не затерялись. Штурмовать пьедестал отправилась довольно скромная делегация в составе 8 человек.
Самой младшей, Алисе Дианисевичус, было всего 14 лет. А «капитанила» наиболее опытная и титулованная чемпионка мира и Европы Яна Шут. Впервые в истории белорусского пула мы взяли личное золото. Отличился Никита Полуян. Он же, но уже в компании с Алексеем Ремезом, обзавелся еще бронзой. Парни стали третьими в команде.
Никита Полуян, чемпион Европы по пулу:
Алиса Дианисевичус, бронзовый призер чемпионата Европы по пулу:
Яна Хэллидэй (Шут), капитан команды:
На первенстве Европы спортсмены разыграли 11 комплектов наград в трех возрастах. Львиную долю призовых мест собрали белорусы. И пусть пул пока не признан международным олимпийским комитетом, ценности медалям и звучанию гимна это никак не мешает.
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Новости Беларуси. 8 медалей, в том числе и золото. Таков общий итог выступления белорусов на первенстве Европы по пулу – возраст спортсменов был ограничен 18 годами,...
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