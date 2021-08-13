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Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

13.08.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 медалей, в том числе и золото. Таков общий итог выступления белорусов на первенстве Европы по пулу – возраст спортсменов был ограничен 18 годами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

В розыгрыше наград приняли участие представители 30 государств. Наши бильярдисты в такой компании не затерялись. Штурмовать пьедестал отправилась довольно скромная делегация в составе 8 человек.

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

Самой младшей, Алисе Дианисевичус, было всего 14 лет. А «капитанила» наиболее опытная и титулованная чемпионка мира и Европы Яна Шут. Впервые в истории белорусского пула мы взяли личное золото. Отличился Никита Полуян. Он же, но уже в компании с Алексеем Ремезом, обзавелся еще бронзой. Парни стали третьими в команде.

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

Никита Полуян, чемпион Европы по пулу:
На европейской арене очень серьезная конкуренция, очень много сильных игроков подрастающих, юниоров. На этом чемпионате Европы были самые сильные со всех стран Европы. В моих планах выиграть чемпионат мира US Open – это крупный турнир в Америке. Ну и вообще хочу побеждать, стать лучшим игроком в истории.

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

Алиса Дианисевичус, бронзовый призер чемпионата Европы по пулу:
Все, конечно, на нервах, но после тяжелых тренировок, тяжелого упорного труда, когда достигаешь своих целей, – это очень приятно. Я очень довольна своими результатами.

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

Яна Хэллидэй (Шут), капитан команды:
За всю историю Беларусь вышла на четвертое место по общему медальному зачету среди всех стран, такого раньше не было. Порадовала команда мальчиков, они участвовали вдвоем, когда должно быть три, они начинали все матчи со счета 0:1. И за всю историю этого турнира (чемпионата Европы) еще ни разу команда в таком составе не доходила до медали. Мы все очень гордимся, очень рады этим результатам. Ребята все большие молодцы.

Есть и золото. На ЧЕ по бильярду белорусы завоевали 8 медалей

На первенстве Европы спортсмены разыграли 11 комплектов наград в трех возрастах. Львиную долю призовых мест собрали белорусы. И пусть пул пока не признан международным олимпийским комитетом, ценности медалям и звучанию гимна это никак не мешает.

 
 
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Новости Беларуси. 8 медалей, в том числе и золото. Таков общий итог выступления белорусов на первенстве Европы по пулу – возраст спортсменов был ограничен 18 годами,...
 
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