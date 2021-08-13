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«Мы вас любим!» Рассказываем подробности встречи Лукашенко с жителями Тихиничей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора. Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства 1 500 человек. С ними 13 августа общался глава государства не только на аграрные темы.
Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Свое слово Президенту донесли и рядовые работники. В целом, увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд. И отметил – в Беларуси есть все для достойной жизни.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад. Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.
Андрей Романов, заведующий ФОК «Тихиничи»:
Пользуются предложением охотно. Цены на абонементы привлекательны, например, за 8 занятий в бассейне или тренажерном зале нужно заплатить 28 рублей – посильно. Помимо любителей, на базе ФОК обосновалась СДЮШОР № 1 Рогачевского района. Наталья Блинцова, ее директор, когда-то сама мечтала стать чемпионкой, теперь вот ведет к олимпу новое поколение белорусов и пристально следит за титулованными спортсменами. 13 августа на правах хозяйки встречала Президента.
Помимо ребят из близлежащих регионов на базе ФОКа в Тихиничах тренируются и россияне. Сейчас сборы проводят футболисты московской команды «Савеловская», в июле гостили петербуржцы. Но, конечно, основные посетители родом из Беларуси.
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Президенту проводят мини-экскурсию: вот зал для занятия настольным теннисом, вот бассейн для самых маленьких, вот для взрослых. Тренируют здесь и тяжелоатлетов. А преподает абсолютный чемпион Беларуси по классическому пауэрлифтингу Николай Горовой.
Разговор о перспективах продолжился уже на свежем воздухе. На встречу с Президентом пришли если не все жители Тихиничей, то уж точно большая часть. Говорили о злободневном. И о борьбе с пандемией, и с санкциями, и с внешним давлением, и с внутренними вызовами Александр Лукашенко подробно высказывался на неделе во время «
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Безусловно, главное и бесценное достижение белорусов за эти годы – наша независимость, читай: право решать свою судьбу. И это после того, как долгое время решения принимал кто-то за нас и часто даже не в нашей столице. Президент приводит примеры из истории советского времени, Великой Отечественной войны и более раннего периода.
Право на принятие решений – верных или ошибочных, но своих – сумели сохранить далеко не все наши соседи. Может, потому так неровно дышат к нам и придирчиво разглядывают каждое движение белорусов.
Алена Сырова, политический обозреватель:
В основе напряженной ситуации у наших рубежей геополитика, и можно сколько угодно говорить о других невероятно важных для всего демократического мира причинах, но противостояние коллективного Запада и Востока едва ли можно отрицать. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов. Получился не очень большой, но откровенный разговор, главная цель которого – понять, что у нас общая цель – независимая Беларусь. Пусть даже и мнения разные.
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Пока шел разговор о глобальных и, безусловно, важных вещах, на соседнем поле в футбол и теннис играли маленькие белорусы – те, чье будущее, в общем, и обсуждали большие люди. Они же Президента долго не хотели отпускать. Неудивительно, ведь в Тихиничах Александр Лукашенко был впервые. Что ж, личное знакомство, очевидно, оставило взаимно приятное впечатление.
– Мы вас любим!
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора. Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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