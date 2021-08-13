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Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

13.08.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие нюансы есть в сборе голубики и почему будущим ветеринарам так важно общаться с животными? Студенческие отряды аграрного профиля все лето работают под Гродно. Многие молодые люди из местного аграрного вуза так трудятся каждый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что первично – заработок, профессиональная практика или воспоминания на всю жизнь о ярком студенчестве? Ответ на этот вопрос искала Галина Буро.

Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Екатерина Ройша, боец студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:
Три или четыре раза в день выкармливали молоком. Вот он из-за этого очень сильно контактным стал. И каждое утро прям плачет, если кто-то к нему не придет.

Барашек Микки – всеобщий любимец. Когда мама от него отказалась, малыша выхаживали всем коллективом. Он подрос, но продолжает проситься на руки. Уж очень любит ласку. Помогали в уходе и будущие ветеринары – студенты аграрного вуза. Все лето они в составе студенческого отряда трудятся в агротуристическом комплексе «Коробчицы», который принадлежит крупному гродненскому предприятию.

Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Галина Буро, корреспондент:
В коллекции усадьбы более полусотни видов зверей и птиц. Поэтому это место уже давно в топ-листе туристов не только из Гродно, но и со всей страны. Правда, Мишель?

Животные требуют ухода, а потому лишние руки всегда кстати.

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Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Виолетта Хартанович, командир студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:
Ну как дела? Все, пойдем гулять с тобой.

Для съемки Виолетта выбрала красавца Аристократа шайрской породы, но признается: любит всех 15 здешних лошадей, 6 пони и 4 жеребенка. Коня на скаку легко остановит, ведь в ее листе обязанностей – катать верхом юных посетителей комплекса, а также чистить и кормить лошадей.

Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Виолетта Хартанович:
Я обожаю животных, в частности лошадей. Учусь тоже на ветеринара, может, поэтому до такой степени я их всех полюбила.

От Гродненской области больше 6 000 молодых людей этим летом приобщились к студотрядовскому движению по различным профилям. Трудятся по всей стране и даже за границей.

Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Евгений Титенок, заведующий отделом проектной деятельности Гродненского ОК ОО БРСМ:
Расширена география в сторону Российской Федерации. Вот у нас отработало два отряда на комплексе «Жемчужина» в Анапе. В Казань поехали 8 человек из города Гродно и из Лиды. Работают они в Казани на магистрали вместе с «Мобильными кадрами России».

Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Белорусско-российское сотрудничество намерены развивать и дальше. Сами же студенты уверены: студотряды – это не только весомый летний заработок, но и воспоминания на всю жизнь, к тому же возможность путешествовать как по своей родной стране, так и за ее пределами.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Какие нюансы есть в сборе голубики и почему будущим ветеринарам так важно общаться с животными? Студенческие отряды аграрного профиля все лето...
 
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