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Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие нюансы есть в сборе голубики и почему будущим ветеринарам так важно общаться с животными? Студенческие отряды аграрного профиля все лето работают под Гродно. Многие молодые люди из местного аграрного вуза так трудятся каждый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Ройша, боец студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:
Барашек Микки – всеобщий любимец. Когда мама от него отказалась, малыша выхаживали всем коллективом. Он подрос, но продолжает проситься на руки. Уж очень любит ласку. Помогали в уходе и будущие ветеринары – студенты аграрного вуза. Все лето они в составе студенческого отряда трудятся в агротуристическом комплексе «Коробчицы», который принадлежит крупному гродненскому предприятию.
Галина Буро, корреспондент:
Животные требуют ухода, а потому лишние руки всегда кстати.
Виолетта Хартанович, командир студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:
Для съемки Виолетта выбрала красавца Аристократа шайрской породы, но признается: любит всех 15 здешних лошадей, 6 пони и 4 жеребенка. Коня на скаку легко остановит, ведь в ее листе обязанностей – катать верхом юных посетителей комплекса, а также чистить и кормить лошадей.
Виолетта Хартанович:
От Гродненской области больше 6 000 молодых людей этим летом приобщились к студотрядовскому движению по различным профилям. Трудятся по всей стране и даже за границей.
Евгений Титенок, заведующий отделом проектной деятельности Гродненского ОК ОО БРСМ:
Белорусско-российское сотрудничество намерены развивать и дальше. Сами же студенты уверены: студотряды – это не только весомый летний заработок, но и воспоминания на всю жизнь, к тому же возможность путешествовать как по своей родной стране, так и за ее пределами.
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Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно
Новости Беларуси. Какие нюансы есть в сборе голубики и почему будущим ветеринарам так важно общаться с животными? Студенческие отряды аграрного профиля все лето...
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