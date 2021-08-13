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«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В БРСМ говорят, что для студентов-аграриев специально подбирают летнюю работу, где они одного поля ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Шешко, командир студенческого отряда «Поречанка» имени Героя Советского Союза Н.Т. Овчинникова:
Ловкость рук и никакого ягодного брака. Александр уже наловчился ежедневно собирать под 30 килограммов голубики. Третий год будущий зоотехник выбирает лето трудовое в хозяйстве «Поречанка»: заводит как полезные знакомства в сельском хозяйстве, так и друзей по духу.
Александр Шешко:
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Новости Беларуси. В БРСМ говорят, что для студентов-аграриев специально подбирают летнюю работу, где они одного поля ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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