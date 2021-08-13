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«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

13.08.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В БРСМ говорят, что для студентов-аграриев специально подбирают летнюю работу, где они одного поля ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

Александр Шешко, командир студенческого отряда «Поречанка» имени Героя Советского Союза Н.Т. Овчинникова:
Ягоду нельзя собирать мягкую, побитую нельзя ягоду собирать. Еще нельзя собирать мокрую ягоду, поскольку ягода от веса и от воды давится.

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«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

Ловкость рук и никакого ягодного брака. Александр уже наловчился ежедневно собирать под 30 килограммов голубики. Третий год будущий зоотехник выбирает лето трудовое в хозяйстве «Поречанка»: заводит как полезные знакомства в сельском хозяйстве, так и друзей по духу.

«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

Александр Шешко:
У студенческих отрядов есть свои праздники: 23 Февраля – это 23 июля, 8 августа – это 8 Марта у нас считается. С 31 июля на 1 августа – это Новый год у нас, а 1 августа считается день БСО – день Белорусских студенческих отрядов. Также у нас считается 14 августа Днем влюбленных.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В БРСМ говорят, что для студентов-аграриев специально подбирают летнюю работу, где они одного поля ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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