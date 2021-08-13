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Мигрантка из Украины: «Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь»

13.08.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также 13 августа общался глава государства не только на аграрные темы.

Мигрантка из Украины: «Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусские буслы и украинские подсолнухи. Идейный вдохновитель этого красивого симбиоза – мигрантка из Украины. Исполнитель – ее муж. Черное море они поменяли на белорусский агрогородок Тихиничи. Семью с юга Украины в Беларуси встретили теплее, чем родня. Ну да, это Беларусь, а не Евросоюз.

Мигрантка из Украины: «Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь»

Любовь Лысенко, начальник МТК «Правда» ОАО «Тихиничи»:
Заслуживает большого уважения перед всеми остальными странами. Когда мы ехали из Украины, ехали с чувством неизвестности, вот эти дороги, обочины, какие чистые, с заборчиками. Дочка увидела, говорит: мама, перед тем, как бросить мусор, сначала хрюкни. Таких в Украине вы не увидите. Красота, чистота, порядок, дисциплина. Это очень многого заслуживает, когда ты приезжаешь и чувствуешь, что здесь есть где работать. Я выхожу и звоню своим знакомым, говорю: Люда, я люблю твою страну, такого не бувае. Если раньше мать-одиночка это было стыдно, то сейчас мать-одиночка надо рожать. Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь.

Мигрантка из Украины: «Я говорю дочери: рожай одного, второго, третьего, пока Лукашенко здесь»

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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
 
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