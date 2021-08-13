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Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

13.08.2021 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шок:
Были ли случаи в вашей практике, когда животных возвращали обратно?

Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

Александра Якусик, волонтер:
Да, были такие. Это были, наверное, больше коты, чем собаки. То есть с собаками мы как-то более четко, наверное, работаем. То есть сначала приезжают люди знакомиться, контакт с собакой находят, смотрят, как что. Потом мы даем определенное время подумать, как я говорю, с этой мыслью переспать, что у вас сейчас будет животное.

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Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:
У меня первая собака появилась в 1977 году. Во-первых, тогда кормов не было. А во-вторых, тогда финансовые возможности были гораздо меньше у всех, чем теперь. У меня была крупная собака, старотипная колли, которая была где-то 70 сантиметров в холке. Кушала натуральную пищу. Когда было мясо, кушала мясо, когда мяса не было, кушала кашу с маслом. Мы с ней вместе росли, можно сказать.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Раньше так и происходило. Мы, между прочим, совпали во вкусах – я тоже некогда хозяйка колли, замечательная порода. Самое главное, что они дарят очень много приятных эмоций, что человек, который действительно хочет обзавестись этим другом, не видит в этом препятствий.

Алеся Лакина:
Мне все же интересно, почему кошек больше возвращают. Как аргументируют?

Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

Александра Якусик:
Аргументируют тем, что коты больше в стрессовой ситуации, например, забывают про лоток, начинают драть мебель.

Алеся Лакина:
Говорят, «обманули, говорили, приучен, и надурили»?

Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед?

Александра Якусик:
Да, такое тоже бывает. Вот вы говорили, что она четко приученная к лотку, а вот такая ситуация, что она сходила. Да, бывает такое, что возвращают, но без этого никак.

Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
По статистике, 60 % кошек, которые гуляют сами по себе, имеют владельцев – то есть просто вышли на улицу подышать свежим воздухом, 20 % – выброшенные коты, 10 % – потерянные. И только 10 % – это потомственно бездомные.

 
 
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