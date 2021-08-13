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Лукашенко в Тихиничах: «Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В непринужденной атмосфере открыто шутили. Мол, эта структура белорусской модели села напоминает современное искусство. Можно продать картину. Но чего точно не купишь, так это отличное настроение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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