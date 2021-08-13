Лукашенко в Тихиничах: «Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В непринужденной атмосфере открыто шутили. Мол, эта структура белорусской модели села напоминает современное искусство. Можно продать картину. Но чего точно не купишь, так это отличное настроение.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В деревне надо жить. Это я вам говорю как человек деревенский, приехавший из деревни в столицу. И уехал из Минска, и живу под Минском в деревне, в лесу. Много людей, каждый смотрит, друг о друга трутся, как я говорю, толкают друг друга. Потом до бешенства дойдут, начинают бросаться друг на друга, как это в прошлом году у нас было. В Минске, в основном. Здесь же такого не было. Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет пахать, работать. Без работы ни черта не будет. Честно говоря, я отдохнул душой после всех этих минских улиц и сражений. И вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть.