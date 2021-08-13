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«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио
Источник материала: СТВ
До старта паралимпийских игр в Токио остается чуть больше недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония открытия пройдет 24 августа. Соревноваться атлеты будут на тех же аренах, на которых недавно завершилась Олимпиада. Всего разыграют 537 наград в 22 видах спорта. Дебютируют такие виды как бадминтон и таэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.
Белорусы представят страну в шести видах соревновательной программы. Не на других посмотреть, а себя показать в Японию отправятся 20 человек. Самый многочисленный десант у пловцов во главе с Игорем Бокием. В фехтовании цвета нашего флага доверено защищать чемпиону Рио-2016 Андрею Праневичу и победителю Кубка мира Алесе Мокрицкой. Спортсмены последние тренировки перед отъездом проводят на столичной базе в Уручье. Настроение у ребят боевое, они готовы на повторение своей золотой паралимпийской мечты.
Андрей Праневич, паралимпийский чемпион:
Алеся Мокрицкая, победитель Кубка мира:
Первыми из спортсменов в Страну восходящего солнца отправятся именно фехтовальщики. Это случится 15 августа. А первый раз на помост мастера клинка выйдут 25 августа. Хочется верить, что путь по сетке паралимпийского турнира будет не короче, нежели сама дорога до Токио.
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«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио
До старта паралимпийских игр в Токио остается чуть больше недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония открытия пройдет 24 августа. Соревноваться атлеты...
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