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«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

14.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До старта паралимпийских игр в Токио остается чуть больше недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония открытия пройдет 24 августа. Соревноваться атлеты будут на тех же аренах, на которых недавно завершилась Олимпиада. Всего разыграют 537 наград в 22 видах спорта. Дебютируют такие виды как бадминтон и таэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

Белорусы представят страну в шести видах соревновательной программы. Не на других посмотреть, а себя показать в Японию отправятся 20 человек. Самый многочисленный десант у пловцов во главе с Игорем Бокием. В фехтовании цвета нашего флага доверено защищать чемпиону Рио-2016 Андрею Праневичу и победителю Кубка мира Алесе Мокрицкой. Спортсмены последние тренировки перед отъездом проводят на столичной базе в Уручье. Настроение у ребят боевое, они готовы на повторение своей золотой паралимпийской мечты.

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион:
В первую очередь хочется стать двукратным. И в связи с последними событиями, с пандемией, конечно, тяжеловато все. И подготовка идет. И тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато. Но тренируемся, деремся, стараемся. Конечно, это Олимпиада. Собираются все сильнейшие. Будет однозначно непросто. Я тоже не слабенький, поэтому шансы есть.

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

Алеся Мокрицкая, победитель Кубка мира:
Это моя третья Олимпиада. Могу точно сказать, что легко не будет. То есть за все нужно бороться. Надеюсь, что все получится.

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио

Первыми из спортсменов в Страну восходящего солнца отправятся именно фехтовальщики. Это случится 15 августа. А первый раз на помост мастера клинка выйдут 25 августа. Хочется верить, что путь по сетке паралимпийского турнира будет не короче, нежели сама дорога до Токио.

 
 
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До старта паралимпийских игр в Токио остается чуть больше недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония открытия пройдет 24 августа. Соревноваться атлеты...
 
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