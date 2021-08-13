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«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. Линейка белорусской техники постоянно растет. 13 августа в работе самоходный комбайн. На жатке надпись – «Испытание». На зерновом поле вспоминают настоящую революцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Александр Лукашенко:
Сергей Федорович:
Александр Лукашенко:
Сергей Федорович:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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