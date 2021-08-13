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Участники DDoS-атак на БГУ и медуниверситет задержаны и дают показания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси установлены участники DDoS-атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники, именующие себя «кибер-партизанами», втянули в преступную схему подростков и молодежь еще прошлой осенью. Те в свою очередь должны были переходить по ссылкам, тем самым парализуя работу интернет-ресурсов БГУ и медуниверситета и срывая учебный процесс.
Андрей Ковалев, начальник ГУПК КМ МВД:
При всем при том молодым людям обещали гарантированную анонимность. Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Виновные уже дают признательные показания.
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Новости Беларуси. В Беларуси установлены участники DDoS-атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники, именующие себя «кибер-партизанами»,...
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