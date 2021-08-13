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Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение

14.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 августа стало известно, что медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение

Такое решение 13 августа вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел. По заключению экспертной комиссии, он является площадкой для разжигания социальной вражды, организации и осуществления массовых беспорядков.

Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение

В список запрещенных попали интернет-ресурсы ТUТ.ВY, «Зеркало» и их аналоги во всех популярных месенджерах и социальных сетях. Теперь за публикацию или репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 августа стало известно, что медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщили в программе...
 
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