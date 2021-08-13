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Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины

14.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины

Верный продолжатель дела митрополита Филарета, аскет и молитвенник, Владыка встал у руля нашей Церкви в неспокойное время. Владыка Вениамин сохранил и приумножил славные традиции белорусского православия, пресек любые попытки раскола, а сейчас отношения Церкви и государства приближаются к идеалу.

 
 
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Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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