|
Пресёк любые попытки раскола. Митрополит Вениамин празднует именины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верный продолжатель дела митрополита Филарета, аскет и молитвенник, Владыка встал у руля нашей Церкви в неспокойное время. Владыка Вениамин сохранил и приумножил славные традиции белорусского православия, пресек любые попытки раскола, а сейчас отношения Церкви и государства приближаются к идеалу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 августа день ангела встречает наш пастырь, Владыка Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)